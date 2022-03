Democrata movimentou futebol alemparaibano na última semana

As categorias de Base do Democrata movimentaram o futebol de Além Paraíba, no último sábado, 12 de março, jogando no campo do Operário.

Foram dois jogos pela segunda rodada do Campeonato Regional, competição organizada pela Liga esportiva de Cataguases, com a equipe alemparaibana enfrentando o Esporte Clube Itararé, do município de Tocantins (MG).

Pela categoria Sub-13, o Democrata dominou o primeiro tempo da partida mas não soube transformar as oportunidades criadas em gol. Ao contrário, a equipe do Itararé abriu placar após um escanteio – primeiro tempo um a zero para os visitantes.

Veio o segundo tempo e a garotada continuou dominando a partida, até que meia atacante Enzo empatou. Depois do gol de empate a garotada continuou dominando as ações e se lançando à frente encurralando o adversário, mas a bola teimou em não entrar. Placar final: Democrata 1 x 1 Itararé.

Pela categoria Sub-15, o Democrata foi derrotado pelo Itararé pelo placar de três a dois apesar da garotada comandada pelo treinador Homerinho Povoleri ter merecido ao menos um empate.