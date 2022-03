Governo vai antecipar 13º do INSS e liberar saque de R$ 1 mil do FGTS ainda este mês

O governo vai anunciar nesta quinta-feira (17) a antecipação do pagamento do 13º salário de aposentados e pensionistas da Previdência, como ocorreu em 2020 e 2021. A medida integra um pacote de medidas que pode injetar até R$ 165 bilhões na economia até o final de 2022.

Até o momento, o desenho indica que a primeira parcela do 13º será paga em abril, e a segunda, em maio. Tradicionalmente, o 13º de aposentadorias e pensões do INSS é pago no segundo semestre.

Outra medida, conforme relato da GloboNews, será a liberação de um saque de R$ 1 mil do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) para trabalhadores com carteira assinada.

Dos R$ 165 bilhões previstos para a economia no decorrer do ano, pelo menos R$ 30 bilhões serão destinados à liberação do novo saque do FGTS.

Segundo o governo, cerca de 49 milhões de pessoas possuem saldo nas contas vinculadas ao fundo e estarão aptas a receber o novo resgate.

O novo saque do FGTS será liberado para todos os trabalhadores que possuem saldo nas contas ativas (emprego atual), quanto nas contas inativas (empregos anteriores).

Vale lembrar que, mesmo que o trabalhador possua mais do que R$ 1 mil disponíveis para resgate, o saque será limitado a esse valor. Já quem possui menos que R$ 1 mil poderá sacar tudo o que estiver disponível.

Assim como ocorreu em 2020, deverá existir uma ordem de saque, em que, primeiro, serão resgatados os valores das contas inativas (empregos anteriores) com menor saldo e, posteriormente, haverá o resgate do dinheiro de contas ativas com menor saldo.

O cronograma de pagamentos ainda não foi divulgado, mas deve ser por meio de um calendário de pagamentos que definido conforme o mês de nascimento de cada trabalhador.