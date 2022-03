Mineradora Samarco traz para Além Paraíba vacinação gratuita para cães

Além Paraíba conseguiu, nesta semana, uma grande conquista para a causa animal. Graças a uma parceria entre a mineradora Samarco e a ONG "AJUDA", de Juiz de Fora, está acontecendo na cidade uma massiva campanha de vacinação canina, com o apoio da Prefeitura Municipal de Além Paraíba e do vereador e protetor animal Fernando Cruz.

A campanha teve início na quarta-feira, 16 de março e prossegue até o sábado, dia 19.

A vacina aplicada na campanha é totalmente gratuita, sendo uma doação da mineradora Samarco (responsável pelo desastre de rompimento de uma barragem no município de Mariana-MG-, em 5 de novembro de 2015).

As doses foram adquiridas pela Samarco, bem como todo o custeio dos materiais de consumo, mão de obra especializada, estrutura para atendimento dos animais e comunidade, e a disponibilização de veículos para transporte.

O projeto já foi realizado em cerca de 40 municípios de Minas Gerais, nos territórios próximos de onde a empresa atua - Mariana, Ouro Preto, Catas Altas e Santa Bárbara - e outros que foram impactados pelo rompimento da barragem de Fundão ao longo do Rio Doce. A iniciativa foi uma das condicionantes previstas na Licença de Operação Corretiva (LOC), documento necessário para a retomada das atividades da empresa que ocorreu em dezembro de 2020.

Mais de 50 mil cães já receberam a vacina polivalente no estado de Minas. Agora, o projeto de vacinação da Samarco chegou à Zona da Mata, graças à parceria com a ONG "Ajuda".

Em função dos vários e recentes casos de cinomose e parvovirose que atingiram cães em Além Paraíba, o protetor animal Fernando Cruz fez contato com a AJUDA (Aliança Juizforana pela Defesa dos Animais) solicitando a vinda do projeto também para o nosso município, com resposta positiva. Desta forma, a equipe de vacinação, integrada por médicos veterinários, já se encontra na cidade, percorrendo diversos bairros.

A vacina aplicada é a V8, importada, polivalente, que protege contra seis tipos de doença: cinomose, hepatite infecciosa canina, parvovirose, coronavirose, parainfluenza canina e leptospirose. Atenção: essa vacinação não protege contra raiva canina. Os tutores devem ficar atentos a outras campanhas da Secretaria Municipal de Saúde.

Veja o calendário desta vacinação em Além Paraíba: