Professores da Unimontes em greve protestam

A greve dos professores da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) completou uma semana. A Associação dos Docentes (Adunimontes) exige que o governador Romeu Zema cumpra a decisão judicial de 2018, que estipula a implementação do novo plano de carreira. A sentença corrige distorções de progressão e promoção e equipara a carreira docente da Unimontes às demais carreiras docentes das universidades públicas brasileiras. Na semana que passou dezenas de professores fizeram um protesto em frente à Universidade. Os docentes também promoveram um ato entre os prédios do Centro de Ciências Humanas e do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. (Jornal de Notícias - Montes Claros)

Inhapim compra área para Parque

A prefeitura de Inhapim celebra a aquisição de um imóvel situado à rua Alberto Azevedo, no centro da cidade, contendo 17.534,642 metros quadrados de área plana às margens do rio Caratinga. A compra deste imóvel é destinada para construção do Parque de Exposição de Inhapim, local adequado para receber feiras, exposições e campeonatos de diversos seguimentos, mas principalmente, comportar de maneira adequada e segura, a tradicional Festa do Inhame. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Servidores terão 10,5% de reajuste

Em reunião de negociação com representantes do Sindicato dos Servidores Municipais (Sintserpi), que se estendeu desde o meio da tarde até o início da noite, a administração municipal de Ipatinga oficializou a sua contraproposta para as demandas apresentadas na campanha salarial da categoria em 2022. O principal benefício é a concessão de um reajuste de 10,5 por cento em cima da tabela de vencimentos do mês de janeiro, com ganho real em relação ao IPCA, que foi de 10,06%. (Diário do Aço – Ipatinga)

Seleção motiva apicultores

Participantes do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Apicultura estão ansiosos com o lançamento do Projeto de Melhoramento Genético na Apicultura – Produção Itinerante de Rainhas, em Varginha. O novo projeto, inédito no Brasil, vai beneficiar 344 produtores do ATeG, sendo que 60 deles estão no Sul de Minas. O objetivo é selecionar técnicas de melhoramento genético para a produção itinerante de rainhas e substituir as rainhas improdutivas dos apicultores atendidos pelo Programa. (Blog do Madeira – Varginha)

Nível da represa garante abastecimento

A represa Lindolpho Pio da Silva Dias, conhecida como Cipó, alcançou 100% da capacidade com as chuvas dos últimos meses. Segundo o DME, que monitora a barragem, o nível máximo foi alcançado após dois anos. O reservatório tinha volume total de 32,6 milhões m³ e passou recentemente por um processo de elevação de nível do vertedor, aumentando seu volume para 35,3 milhões m³. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Coopersete é a sexta maior de MG

Com uma média de quase 2.7 milhões de litros de leite recebidos mensalmente, a Cooperativa Regional de Produtores Rurais de Sete Lagoas (Coopersete) alcança a posição de sexta maior no ranking mineiro das cooperativas filiadas à Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais. Referência para centenas de produtores de leite em toda região a Coopersete recebe leite de 114 produtores das seguintes cidades, além de Sete Lagoas: Araçaí, Baldim, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Capim Branco, Cordisburgo, Esmeraldas, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Jequitibá, Maravilhas, Matozinhos, Papagaio, Paraopeba, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais, Santana de Pirapama, entre outras. (Jornal Sete dias – Sete Lagoas)

Contaminação prejudica moradores

Existe risco de “ingestão de solo” para potenciais trabalhadores de obra civil, na região da unidade local da CSN em Arcos (Companhia Siderúrgica Nacional) e em um sítio nas proximidades. A informação está em um Relatório de Investigação Ambiental Detalhada, Avaliação de Risco à Saúde Humana e Plano de Intervenção, elaborado pela empresa de consultoria Haztec Soluções Ambientais Completas. Isso estaria acontecendo devido à concentração de Cobalto encontrada na amostra de solo superficial e risco de ingestão de água subterrânea, seja diretamente – a partir das concentrações de metais identificadas na água subterrânea. (Correio Centro Oeste –Arcos)