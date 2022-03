Adolescente mata mãe e irmão a tiros após ser proibido de jogar pela internet

Um adolescente de 13 anos matou a tiros a própria mãe e o irmão mais novo, de 7 anos, dentro de casa na tarde do último sábado, 19, no município de Patos, no Sertão da Paraíba. O pai, um policial militar reformado de 56 anos, que guardava uma arma na residência, foi baleado no tórax. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Patos.

Em entrevista à TV Sol, o delegado Renato Leite disse que o crime foi causado por uma discussão sobre notas baixas. O adolescente também queria continuar a jogar online e, de acordo com o seu depoimento, se sentiu "pressionado" por cobranças para estudar e para cumprir com suas tarefas domésticas. "Estava tirando notas baixas, porque em casa só queria saber de estar jogando esse jogo", afirmou Leite.

Segundo o delegado, antes do crime, o pai pegou o celular do filho devido às notas baixas na escola. O pai saiu para comprar um remédio para a mãe, que estava com dor no dente. Enquanto ela descansava na cama, o filho pegou a arma que estava no escritório, se dirigiu até o quarto e disparou contra a cabeça dela. Depois disso, os irmãos brigaram e o mais velho correu pela casa, tentando balear o mais novo.

Ao chegar em casa, o pai se deparou com a situação, e pediu para que o filho mais velho largasse a arma. No entanto, o adolescente atirou contra ele, que caiu ao lado do sofá na sala. Em seguida, o irmão mais novo correu e abraçou o pai. Neste momento, o jovem efetuou o disparo pelas costas da criança.

O adolescente ainda guardou a arma no local onde havia encontrado. Ele chamou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, quando a equipe médica chegou à residência, ele disse que a família teria sido vítima de um assalto. Mas, com o avanço das investigações, a polícia constatou que o filho mais velho atirou nos parentes. Na delegacia, ele confessou e justificou que foi "pressionado" a tirar boas notas, além de ser proibido de jogar pela internet.