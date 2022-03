Celebração de São José teve a presença do Bispo Diocesano

A Igreja Católica celebrou no último sábado, 19 de março, a Solenidade de São José, patrono universal da Igreja. Na Diocese de Leopoldina, sua devoção motivou a criação de cinco paróquias e dezenas de comunidades eclesiais missionárias.

Sua festa litúrgica é celebrada em duas ocasiões, no dia 19 de março – Solenidade de São José, esposo de Maria e pai adotivo de Jesus; além do dia primeiro de maio – São José Operário, fazendo referência ao carpinteiro humilde, justo e trabalhador.

Para bem celebrar a festa do padroeiro, as paróquias “São José” de Além Paraíba preparou sua programação repleta de atividade durante o dia, com Santas Missas, oração do Santo Terço, procissões, entre outras.

As demais paróquias e comunidades eclesiais missionárias que levam o “Operário” em seu nome, também celebraram, de maneira especial, a Solenidade de São José, a exemplo do Santuário Diocesano São José Operário, em Leopoldina (MG), além das paróquias de mesma invocação, sediadas em Cataguases e Ubá – essa última, recentemente criada na Diocese de Leopoldina.

Dom Edson Oriolo presidiu celebração eucarística na Igreja Matriz São José de Além Paraíba, concelebrada pelo Pe. Edmilson Ferreira de Souza (pároco) e Pe. Wallace Andrade Teixeira (Cerimoniário do bispado).

Em homilia, destacou que a Igreja faz questão de trazer para todos a figura desse homem que deixou um legado de amor e carinho com o filho de Deus. O bispo refletiu sobre as qualidades de São José, dizendo que ele nos ajuda a buscar a santidade, estando em comunhão com o próprio Cristo.

“Hoje refletimos sobre tantas coisas bonitas de São José. Somos chamados a crescer na fé e guardá-lo em nosso coração. Foi um homem de muita fé e de comunhão com Jesus. Feliz essa comunidade que tem São José como patrono”, finalizou.