Lobo-guará é resgatado em Além Paraíba

No início da tarde desta quarta-feira, 23 de março, o Corpo de Bombeiros uma solicitação um pouco diferente. Tratava-se de um lobo-guará em situação de perigo, às margens da estrada Geraldo Coutinho Brum/ João Bouhid, no bairro Gauchão, em Além Paraíba.

O animal estava com as vias aéreas obstruídas, com muita dificuldade para respirar. Funcionários da empresa Rações Guabi avistaram o animal e prontamente solicitaram o resgate dos bombeiros.

A guarnição BM, composta pelo Sgt Di Risio, Sgt Lopes e Sd Ramalho, capturou o animal e logo encaminhou ao veterinário Aldonei Júnior, “Juninho”, na clínica IPet para receber o atendimento especializado.

Colaborou com a intermediação o Sr. Vereador Fernando Cruz.

Lobo-Guará

O lobo-guará é um mamífero que está ameaçado em extinção. Diferentemente de outras espécies de lobo que vivem em matilha, o lobo-guará é um animal de hábito solitário, que vive no Cerrado brasileiro.

Considerado a maior espécie de canídeo das Américas, o lobo-guará não tem nada de mau, nem é agressivo. Ele é apenas curioso e pode se aproximar das povoações, assustando algumas pessoas. (Site: TodaMatéria)