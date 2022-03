Educação de Além Paraíba alerta sobre a doença mão-pé-boca

A Prefeitura de Além Paraíba, por intermédio da Secretária de Educação, orienta a população sobre a síndrome de origem viral conhecida como mão-pé-boca, doença contagiosa comum em crianças menores de 5 anos, mas que também acomete os adultos.



O nome da doença se deve ao fato de que as lesões aparecem mais comumente em mãos, pés e boca.

A transmissão se dá pelo contato, por gotículas respiratórias, como saliva, muco nasal, fezes, além do manuseio em superfícies e objetos contaminados.



Os sintomas aparecem depois de 3 a 7 dias após a infecção viral e o tempo de duração dos sintomas varia em média de 7 a 10 dias. “A primeira semana de sintoma é a de maior risco de transmissão, e quem pega a doença uma vez pode ser acometido novamente, já que o vírus é mutante e não há vacina”, alerta.



O ideal é que o paciente – acometido da doença – permaneça em repouso, tome bastante líquido e alimente-se bem. Medicamentos antivirais ficam recomendados para os casos mais graves, conforme orientação médica.



Prevenção



Lavar as mãos com frequência com água e sabão, principalmente nas trocas de fraldas;

Limpar e desinfetar superfície e objetos compartilhados;

Evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas.

Nos primeiros sintomas procure orientação médica e mantenha a criança em casa com os devidos cuidados, comunicando a Unidade Escolar.