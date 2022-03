PM localiza autor do furto na Fábrica de Tecido

Na tarde de ontem, terça-feira, 22 de março, por volta das 13h30, a polícia militar de Além Paraíba(MG) foi acionada em decorrência de um furto ocorrido no interior da antiga dependência da fábrica de tecidos (desativada), localizada no Centro da cidade.

De acordo com as informações obtidas e repassadas aos militares, um dos funcionários do estabelecimento ao chegar no local, deparou-se com um casal no interior da fábrica desativada e após, deu por falta de uma caixa de ferramenta na cor azul. O suspeito(LRM, 27 anos) foi abordado e de início teria negado ter efetuado o furto, alegando que entrou no local para ter relacionamento íntimo com sua companheira.

Ao analisar as imagens do circuito interno do estabelecimento próximo ao local, foi constatado que o suspeito teria saído do local carregando a referida caixa de cor azul com as ferramentas em seu interior. Após ser informado que havia sido flagrado pela câmera de vigilância, o homem teria confessado o furto da caixa com ferramentas e de duas madeiras tipo caibro a pedido de um outro homem. Os policiais militares realizaram diligências e conseguiram localizar no bairro Timbira os objetos furtados.

Diante aos fatos, LRM, recebeu voz de prisão e após os trâmites legais, foi conduzidos à 28ª Delegacia de Polícia Civil em Além Paraíba, tendo o flagrante ratificado pelo Delegado.