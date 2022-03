Além Paraíba ganha iluminação pública de LED

Desde o dia 08 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas, deu inicio a operação para substituição da iluminação pública, modernas luminárias de LED estão sendo instaladas na cidade.

Além de gerarem cerca de 30 por cento mais luminosidade, o LED ainda é muito mais econômico, possibilitando assim que os gastos com iluminação pública sejam menores podendo o superavit ser aproveitado em mais e mais iluminação.

A iluminação com LED começou a ser instalada na Parada Breves, Matadouro, segue para Morro do Cipó, Goiabal e Terra do Santo, prosseguindo para todos os demais bairros da cidade.

A modernidade do LED está presente nas principais cidades do País e é considerada uma energia limpa já que consome menos para ser gerada.