Independente dá início ao seu campeonato de futebol society

Fazendo parte do calendário festivo 2022 – o Esporte Clube Independente – dará início no próximo dia 26 de março ao seu campeonato de Futebol Society 2022. Este é considerado o melhor campeonato de clubes da região.

Neste ano, o Futebol Society, que tradicionalmente inicia em fevereiro, precisou ser adiado, por conta das fortes chuvas que caíram sobre Além Paraíba durante os meses de janeiro e fevereiro – fazendo com que o gramado do campo do Indepa fosse danificado.

Do campeonato 2022 participarão mais de 150 atletas, divididos em 8 equipes. No total serão 65 jogos.

Para essa primeira rodada, que vai acontecer ás 15h de sábado, 26 de março, enfrentarão os times: PSG x AJAX e TOTTENHAM x DORTMUND.

No domingo, 27 de março, com início às 9h, vão se confrontar os times: CELTIC x CITY e SHAKHTAR x CHELSEA.

Ás 17h terá show da Banda Sigma Acústica.