Conheça nova colunista do Jornal AGORA: Nutricionista Verônica Dias

A partir desta segunda-feira, 28 de março, o site do Jornal AGORA estará publicando, semanalmente, a Coluna “Nutriin-forma”, com a assinatura da nutricionista Verônica Dias. Seus artigos e dicas nutricionais serão publicados todas as segundas-feiras, fazendo com que os leitores comecem a semana sempre com boa informação para adquirir novos hábitos em busca de uma vida mais saudável, em todos os sentidos.

Segue, abaixo, a auto-apresentação da nova colunista Verônica Dias, com um pouco da sua história de vida para que os leitores possam conhecê-la.

"Peço licença aos leitores do Jornal AGORA para me apresentar: Sou Verônica Peixoto Dias, 43 anos, mãe do João Lucas, nutricionista e uma pessoa que tem sede de conhecimento.

Sabe-se que todos nascem com certos talentos e comigo não foi diferente. Desde muito nova sonhei em ser policial, cantora, jornalista, jogadora profissional de handebol, mas na adolescência o que sobressaiu de verdade, foi o amor que eu tinha por conhecer pessoas e suas histórias. Queria ser psicóloga, porém as escolhas feitas por mim, ainda na adolescência me distanciaram desse sonho. Me casei aos 17 anos, fui mãe aos 24 e me separei aos 28.

Ao me divorciar, sem poder perder tempo, me formei em técnica de segurança do trabalho, que me permitiu criar meu filho e recomeçar a minha vida. Anos mais tarde decidi fazer estética, mas mesmo amando o que meu trabalho proporcionava aos meus clientes, ainda não estava ali o meu propósito, mas, com certeza, era um tijolinho a mais na minha construção. Foi então que pensando em agregar a área da estética, entrei para a faculdade de nutrição.

Depois de concluir minha graduação, mergulhei no fundo do poço. Uma crise existencial tomou conta de mim e me levou a um tempo de silenciar todo ruído que existia na minha vida. Nada fazia muito sentido naquele momento, nem mesmo a nutrição! Então, foi durante esse processo que pude me encontrar. Durante um período de muitos questionamentos, eu pude me reconectar comigo mesma e com minha essência.

A primeira grande mudança foi me colocar à frente de um projeto que é a menina dos meus olhos - “O Mundo de Marias”. O MM foi um presente que Deus me deu e que me prontifiquei a obedecer. Pra quem não sabe, o MM é um canal do youtube, voltado para mulheres com o intuito de libertar, amar e ajudar o máximo de mulheres. “Dividimos para multiplicar”! Ali tratamos de TPM; maternidade; sexualidade; o poder da fala; empreendedorismo; casamento; divórcio; autismo; síndrome de down; violência contra mulher; e, tantos outros assuntos do nosso universo. Foi lindo viver essa experiência que me trouxe tanta cura!

Aos poucos fui estudando sobre a área comportamental, uma abordagem que humaniza e enxerga o indivíduo de forma mais ampla e gentil, assim, as coisas foram fazendo total sentido pra mim. É com essa abordagem que os caminhos da psicologia e o da nutrição se alinham.

Aquela sede de entender o que leva uma pessoa se comportar de tal forma, a buscar resultados imediatos, as questões que nos levam a comer tão perturbado, a nos odiar tanto ou pensar que nosso corpo é como massinha de modelar ou a experiência de ver familiares fazendo tudo quanto é tipo de dietas, uso de medicamentos e procedimentos para emagrecer, me fazem querer ajudar pessoas a se libertarem da ditadura da beleza, dessa prisão da cultura da dieta, que têm feito tantas pessoas adoecerem. O acesso às informações são de 24h/dia, e no entanto, estamos mais ansiosos, nos relacionando de forma totalmente disfuncional com a comida e odiando nossos corpos, ou seja, estamos adoecidos.

A solução não vai chegar de imediato, porém, falarmos sobre essas questões é fundamental para a conscientização de que fazer dietas restritivas, eliminar grupos alimentares de seu dia a dia sem que haja uma necessidade, não está funcionando, logo, é preciso nos questionar, questionar o que vemos e lemos, porque estamos sendo influenciados a olhar com uma lente de aumento os resultados das pessoas nas redes sociais, mas com uma venda no tanto de aprendizado que há dentro dos processos individuais.

Dito isso, é com enorme prazer que estarei uma vez por semana, aqui no site do jornal AGORA, com a minha coluna Nutriin-forma, compartilhando meus conhecimentos, experiências e práticas clínica sobre nutrição. Espero contribuir para uma vida mais leve e mais saudável para todos nós!

Beijos, Verônica Dias"