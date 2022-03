Tecnologia e acessibilidade: site do Agora Jornais traz suas matérias também em áudio

No início do mês de fevereiro, o portal de notícias do Jornal AGORA (www.agorajornais.com.br) estreiou uma nova homepage. Mais do que um novo visual, o site está com uma navegação mais ágil e muitas novidades para os leitores.



Dentre essas novidades, o site agorajornais.com.br saiu na frente e a partir de hoje, 28 de março, está disponibilizando, em sua plataforma, a tecnologia que lê as matérias jornalísticas com uma voz natural. É a acessibilidade digital, tão necessária às pessoas que apresentam algum tipo de limitação visual.

A tecnologia disponibilizada por nosso site de notícias também vai servir para atingir leitores que não têm muito tempo, ou até os que preferem consumir informação em áudio.



"Essa acessibilidade não será apenas um recurso para pessoas portadoras de deficiência visual, mas também abre a possibilidade de ajudar pessoas que realizam multitarefas. Temos um exemplo de uma mãe que amamenta e deseja consumir uma matéria do site. Neste caso, com recursos de áudio, ela pode fazer por meio dessa mobilidade.



É uma honra trazer essa tecnologia para os nossos leitores dos quatro cantos do mundo"- comenta Thiago Filgueiras, responsável pela administração do novo site, que tem a supervisão editorial da professora e jornalista Marilia Rosestolato Muniz.

Sobre a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência

Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015

"Art. 63. É obrigatória a acessibilidade nos sítios de internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente."



Conheça o problema



19% da população brasileira tem alguma deficiência na visão.

25% são analfabetos ou semi-analfabetos no Brasil.

30% apresenta presbiopia (também conhecida como vista cansada).

32% dos brasileiros apontam a falta de tempo como principal barreira para ler.

Ou seja, grande parte da população tem muita dificuldade para ler conteúdos online.

Abaixo de cada titulo de matéria você encontrá o ícone de áudio que deverá ser clicado para ouvir a matéria na integra.