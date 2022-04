Alfa Perfumaria oferece cuidados de beleza para todos os gêneros

As lojas da Alfa Perfumaria, localizadas na Vila Laroca ( em Além Paraíba) e em Jamapará (Sapucaia), trouxeram praticidade e agilidade para todas as pessoas (com destaque para profissionais de beleza) na hora de encontrar o melhor produto para os cabelos, unhas e depilação.

Além de encontrar todos esses produtos considerados voltados a quem se identifica com o gênero feminino, a Alfa Perfumaria agora disponibiliza, também, produtos para o público masculino. São produtos feitos especialmente para eles: cremes, perfumes, espumas de barbear e outros.

O cuidar-se deve ser prioridade na sua vida e com a Alfa Perfumaria isso ficou ainda mais fácil! A loja trabalha com as melhores marcas e tem os menores preços; tudo que você precisa para se sentir cada vez mais feliz com você mesmo. Beleza e cuidados consigo independem de gênero!

O foco da Alfa são os cuidados com os cabelos, oferecendo os melhores tratamentos e para auxiliar em transformações, seja com escovas; botox capilar; relaxamento; alisamento; tinturas; tonalizantes; artigos para cortes; alongamentos com mega hair de cabelo humano, orgânicos e jumbos; ou mesmo para aqueles que optaram em deixar o cabelo natural. Sim! Esses também precisam de cuidados.

Na Alfa Perfumaria, você também encontra uma variedade de marcas e cores de esmaltes; unhas postiças das mais variadas; artigos para manicures; e hair designers.

Há ainda ceras, cremes e folhas depilatórias para garantir aquela pele lisinha e livre dos pêlos!

Então, você esta sonhando com aquele cabelo lindo, hidratado e brilhante, ou com aquela unha impecável? Esse sonho pode virar realidade! A ALFA PERFUMARIA tem tudo o que você precisa para cuidar de você!



ALFA PERFUMARIA E VITISS

Sempre antenadas e buscando trazer o que há de melhor para seus clientes, em novembro de 2021, a empresária Manuella e Arusha (Supervisora da ALMA J- Distribuidora) firmaram uma parceria promissora de cosméticos, trazendo inovação em tratamentos capilares ricos em ativos naturais de alta performance no couro cabeludo e nos fios.

Quer conhecer os produtos Vitiss? Vá à ALFA Perfumaria mais próxima de você!

Ficou curioso para saber onde encontrar tudo isso? A ALFA Perfumaria fica localizada em dois endereços:

Em Jamapará, na Praça Coronel Augusto Perácio, nº2 – loja 2 - referência: “na boca da ponte”. Tel: (32) 3466-6122

Em Além Paraíba, no bairro Vila Laroca, na Rua Coronel Castelo Branco, nº 45 - referência: embaixo do clube comercial. Tel: (32) 2010-6710.

Ambas as lojas, hoje, são administradas pela empresária e empreendedora Manuella Santos.