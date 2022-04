Moradores da Rua Dr. José Schettino (Rua do Sítio) reclamam da coleta de lixo

Moradores da Rua Dr. José Schettino, também conhecida por Rua do Sítio, no Morro da Conceição, estão usando a rede social para reclamar da falta de coleta do lixo domiciliar. Segundo os reclamantes, a coleta está uma vergonha, com o caminhão tendo ficado 12 dias sem passar no local.

Um dos moradores, conhecido ex-policial militar hoje reformado, afirmou que tem uma câmara na rua e que tudo está gravado. Segundo o policial, urubus, cachorros e cavalos auxiliam no espalhar o lixo não recolhido.

Ainda sobre a não coleta do lixo na Rua Dr. José Schettino, vale ressaltar que um dos caminhões da empresa contratada pela municipalidade estava com todos os seus pneus traseiros em petição de miséria até a semana passada, isto se não foi trocado de segunda-feira, 28, para hoje, 30. Este foi o relato de um funcionário da empresa ao Jornal Além Parahyba, solicitando sigilo em seu nome já que necessita do emprego.

Atenção senhores vereadores, que parece estão mais perdidos do que cego em tiroteio quando deveriam estar fazendo o dever de casa que é fiscalizar e legislar, em especial aqueles que se elegeram numa legenda de oposição ao atual prefeito e agora se comportam como verdadeiros bajuladores do dito cujo! Quando vocês vão cumprir com suas obrigações e defenderem o povo e não indo contra estes?