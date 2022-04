Médicos alertam para surto de doença que atinge crianças

Pouso Alegre tem surto de doença em crianças

Pediatras de Pouso Alegre afirmam que a cidade vive um surto de uma doença que atinge principalmente as crianças, conhecida como mão-pé-boca. Aumentou o número de atendimentos no Hospital Samuel Libânio para atender essas crianças. Segundo o pediatra Daniel Moreira Favilla, as lesões são sintomas clássicos da a doença, mas agora muitas crianças têm apresentado o quadro de coceira. Segundo o médico, como a fase de transmissão acontece antes dos sintomas aparecerem, é bem comum que esses vírus possam se disseminar em ambientes como de escolas. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Inauguração da Estação Cidadania

Varginha ganhou mais um importante espaço para a prática esportiva, a Estação Cidadania com R$ 3 milhões em investimentos do Governo Federal e contrapartida do Município. Construída no bairro Santa Maria, em um terreno de 2.500m², o equipamento tem área construída de 1.600m² com ginásio poliesportivo com arquibancada para 180 lugares e área de apoio (administração, sala de professores/técnicos, vestiários, chuveiros, enfermaria, copa, depósito, academia, sanitário público), dotado de acessibilidade. Essa é a sétima Estação Cidadania de Minas Gerais. No país, já foram entregues mais de 50 unidades. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Uberlândia dosobriga uso de máscara

A Prefeitura de Uberlândia, por meio do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, publicou uma deliberação que desobriga o uso de máscaras em ambientes fechados, exceto em unidades de saúde, incluindo consultórios médicos e odontológicos. Mesmo com a decisão, o Comitê recomenda o uso de proteção facial para idosos maiores de 70 anos, imunossuprimidos, pessoas com sintomas gripais até liberação médica, bem como no transporte público e durante a manipulação de gêneros alimentícios. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Motoboys preparam protesto

Os constantes reajustes dos combustíveis têm impactado de forma sensível o bolso do brasileiro. Só nos últimos 12 meses, com base na pesquisa de preços feita pela Agência Nacional do Petróleo (ANP) o preço da gasolina subiu 32% em Juiz de Fora. A variação do preço afeta, em especial, profissionais autônomos, motoristas e motociclistas que prestam serviços de transporte coletivo individual e de transporte de carga por aplicativos como o Uber, o iFood e similares. Assim, integrantes da categoria, principalmente dos motoentregadores, convocaram uma manifestação contra os preços dos combustíveis, que vêm sofrendo fortes altas nos últimos meses. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Evento lança o Consórcio Municipal

Será realizado em Timóteo o lançamento oficial do Consórcio Municipal de Desenvolvimento Integrado e do Sistema de Inspeção Municipal (SIM). Os municípios que integram o Consórcio são Timóteo, Coronel Fabriciano, Jaguaraçu, Marliéria, Açucena, Antônio Dias e Dionísio. O Consórcio foi criado para repassar os recursos dos sete municípios do Leste mineiro, com o objetivo de construir uma usina para tratamento de resíduos sólidos das cidades envolvidas. Esses recursos são passados pela Fundação Renova, que visa implementar e gerir programas de reparação dos impactos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Campanha para material de limpeza

A Associação de Proteção à Infância de Além Paraíba, Lactário São José, já retornou com suas atividades presenciais e encabeçou uma campanha durante todo o mês de março com o objetivo de arrecadar materiais de limpeza como, álcool 70°, desinfetante, água sanitária, sabonete líquido, papel higiênico, sabão em pó, fralda tamanho G e outros materiais. Fundado em 12 de julho de 1941, a Creche-Lactário São José atende 60 crianças oferecendo toda a estrutura necessária para o conforto e desenvolvimento educacional dos seus alunos, como por exemplo: Internet, Banda Larga, Parque Infantil, Refeitório, Pátio Coberto e Alimentação. (Além Parhayba – Além Paraíba)

Plano de Trabalho está em desenvolvimento

A Incubadora Social promoveu o evento “Explorando oportunidades para potencializar a inclusão produtiva no município”, voltado para indústrias, empresas, instituições e profissionais que atuam ou possuem interesse na área de inclusão produtiva e geração de renda. O evento visa divulgar as ações realizadas pela Incubadora Social no município, fomentar a discussão sobre inclusão produtiva, criar pontes, conectando mundos e perspectivas diferentes para promover a colaboração por meio da construção de alianças, ampliar o ecossistema da inclusão produtiva na cidade, através de novas parcerias, pensar conjuntamente sobre quem são os atores que podem contribuir nessa discussão e definir o papel de cada um na construção de um cenário mais favorável para a inclusão produtiva em Poços de Caldas. (Mantiqueira online – Poços de Caldas)