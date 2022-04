Império da Tijuca convida passista solitária da Sapucaí para desfilar

A diretoria do Império da Tijuca encontrou a mulher que viralizou após ser gravada sambando sozinha na Marquês de Sapucaí. Adriana da Costa Salles, de 36 anos, circulava no final da tarde de quinta-feira (31), pelas redondezas da Apoteose, no centro do Rio.

Adriana ficou conhecida por meio das imagens produzidas pelo fotógrafo Rafael Catarcione, e que começaram a circular na web na noite da última terça-feira (29). No vídeo, ela esbanja felicidade sambando sozinha e de forma espontânea, durante o ensaio técnico, realizado em 19 de março. A trilha sonora não poderia ser outra: o “Samba de Quilombo: a Resistência pela Raiz”, enredo que o Primeiro Império do Samba vai levar neste ano para a Avenida.

A coreografia livre e solitária conquistou o público, e principalmente os internautas, que logo compartilharam o vídeo nas redes sociais. Na manhã desta quinta-feira (31), a diretoria do Império da Tijuca realizou as buscas pela região do Catumbi, onde Adriana circula, e é bem conhecida pelos moradores.

Após ser encontrada, a mais nova componente do Primeiro Império do Samba foi recebida pela presidência no barracão, localizado nas adjacências do sambódromo. Ela dividiu sua história com o carnavalesco, Guilherme Estevão, e revelou que é mãe de três meninas que são cuidadas por uma tia de consideração. Ela recolhe latinhas para sobreviver, não sabe ler, nem escrever, e conta com o apoio de moradores da redondeza.

Ao ser questionada por Guilherme se aceitaria repetir o feito na Sapucaí, Adriana prontamente aceitou o convite e irá participar do nosso desfile, que acontecerá em 21 de abril.

“Eu fico nas ruas. No dia do ensaio, eu estava no sambódromo catando latinhas, ouvi o samba, comecei a sambar! De repente, eu tive a surpresa quando eles me encontraram e me convidaram para desfilar pela primeira vez na Avenida. Tô com muita vergonha, mas nós vamos chegar lá e ganhar!”, comemora Adriana.

A passista deixou de ser solitária, ela virá em uma ala especial, acompanhada por um grupo de jovens atrizes negras.

A diretoria da agremiação se colocou a disposição para abrir as portas para que Adriana consiga estudar, ingressar no mercado de trabalho e dar uma nova vida à sua família.

O Império da Tijuca será a sétima escola a pisar na Marquês de Sapucaí, dia 21 de abril, quinta-feira, com o enredo “Samba de Quilombo – A resistência pela raiz”, de autoria do carnavalesco Guilherme Estevão. A Primeira Coroa do Samba busca o título da Série Ouro.