Márcia Bergenes mostrou seus quadros na Terra & Cia

Março foi um mês dedicado a mulher, e para homenagear todas as mulheres, a artista plástica Marcia Bergenes apresentou uma exposição em parceria com a empresária da moda, Rita França, no Espaço Terra & Cia.

A exposição foi aberta, no dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, com a presença de vários amigos e admiradores.

Márcia passeia pelo universo feminino com muita sensibilidade e emoção retratando as mulheres em diferentes aspectos culturais. A exposição permaneceu até o último dia do mês de março.