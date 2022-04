Nutriin-forma: 8 ou 80

Sobre Nutriin-forma - Nutricionista Verônica Dias

Verônica Peixoto Dias, 43 anos, mãe do João Lucas, nutricionista e uma pessoa que tem sede de conhecimento. A Coluna “Nutriin-forma”, com a assinatura da nutricionista Verônica Dias. Seus artigos e dicas nutricionais serão publicados todas as segundas-feiras, fazendo com que os leitores comecem a semana sempre com boa informação para adquirir novos hábitos em busca de uma vida mais saudável, em todos os sentidos.

Ver mais notícias