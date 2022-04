Além Hair visita a Hair Brasil

O núcleo Além Hair do programa Empreender, desenvolvido pela ACEAP - Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba esteve na Feira “Hair Brasil”, em São Paulo, nos dias 28, 29 e 30 de março, acompanhado do Técnico Regional do Sebrae, Marco Antônio de Mendonça e da Comercial da ACE, Ana Paula Furtado.

Foram três dias no evento, conhecendo as melhores as maiores novidades na área da beleza.