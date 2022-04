ACEAP realizou I Mulheres Empreendedoras

Durante toda à tarde da última quinta-feira, dia 31 de março, a Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba – ACEAP - realizou o I Mulheres Empreendedoras, com o tema “Mulheres que Empoderam Mulheres”. O evento, que costumava ser realizado pelo SEBRAE, desta vez foi totalmente organizado pela ACEAP e reuniu mulheres de diferentes áreas, falando sobre os seus empreendimentos, fazendo negócios e imergindo no tema.

O patrocínio oficial foi de SEBRAE MG, UNOPAR, SICOOB, PLANOS DE SaÚde 18 de JULHO e FLOR DO CAMPO MÓVEIS. Mas, diversos parceiros estiveram presentes com brindes, que foram sorteados, ao longo da tarde.

Após a fala da Presidente da ACEAP, Rosa Helena Melo Dutra, e do Técnico Regional do SEBRAE Regional, Marco Antônio de Mendonça, a primeira palestra ficou a cargo da Psicóloga, Ivy Faria, que falou sobre autoestima profissional. A palestra abriu o pensamento para a força interna de cada mulher e do quanto essa força é importante na hora de empreender.

A segunda parte do evento ficou a cargo da jornalista Amanda Silveira com um mural que reuniu seis mulheres de áreas diversas: a Alergista e Imunologista Thaís Ferreira, a Consultora em Imagem e Estilo, Nathalia Goulart, a Maquiadora, Dani Medeiros, a Cabeleireira, Katiusca Balbi, a proprietária da Papelaria Coralina, Ana Carolina Marinho, e a Educadora, Bruna Cassaro.

Como palestra de encerramento, a Treinadora de Pessoas, Morgana Linhares, de Belo Horizonte, falou sobre o Empoderamento Feminino.

Fechando a noite, participantes, palestrantes e a equipe da ACEAP jantaram, encerrando as atividades.

A sonorização ficou por conta da EMBRASOM, a decoração foi de Katiussia Casadio, com móveis da Flor do Campo Móveis, e a locução e filmagem foram de Edney Jones.