Ciele Souza, esposa do prefeito Miguelzinho, nega abuso de poder

O site do jornal Além Parahyba, dirigido por Flávio Senra, publicou na tarde do último dia 04 de abril, uma matéria expondo a primeira-dama de Além Paraíba, Glaciele Souza. O site se baseou numa denúncia feita a Flávio Senra pelo técnico de enfermagem José Carlos de Medeiros, segundo o qual a esposa do prefeito de Além Paraíba, Miguel Belmiro de Souza Júnior, teria tentado ser privilegiada em atendimento na Unidade de Saúde da Ilha Gama Cerqueira.

“Ciele” como é popularmente conhecida, é Secretaria Municipal de Assistência Social, afastada temporariamente do cargo, em período de licença-maternidade. Ela teve seu segundo filho, Arthur, em dezembro passado. O bebê, de apenas quatro meses, foi levado pela mãe, na última sexta-feira, primeiro dia de abril, até a Unidade de Saúde da Ilha Gama Cerqueira para ser vacinado. A esposa do prefeito levou a carteira de vacinação do menino, porém não apresentou o cartão do SUS. O técnico de enfermagem comunicou à mãe que o cartão do SUS era uma exigência para vacinação do bebê.

Neste momento a primeira-dama teria "contestado" o funcionário do posto e ainda dado a famosa “carteirada”: “Sou a mulher do prefeito”.

Em sua matéria do site Jornal Além Parahyba, Flávio Senra relata que na tarde da última segunda-feira, dia 04, dirigiu-se até a Unidade de Saúde da Ilha Gama Cerqueira para melhor apurar o fato, mas foi impedido de fazer o seu trabalho pela coordenadora daquela Unidade de Saúde, Sra. Bia Oliveira, que teria lhe dito que ali não era local para o jornalista colher a sua reportagem.

Tão logo o site do Jornal Além Parahyba publicou matéria a respeito do que teria ocorrido entre um funcionário público e a mulher do prefeito, a postagem foi bastante compartilhada através de perfis e grupos em aplicativos de mensagens.

Muitas pessoas criticaram as duas mulheres envolvidas na polêmica "pela arrogância e abuso de poder"; porém, inúmeras outras pessoas defenderam a primeira-dama, Ciele de Souza, dizendo que a mesma, por seu perfil tranquilo, seria incapaz de uma atitude deseducada, já que a mesma é muito humilde e sempre cordial com todos os que com quem ela convivem.

O Jornal AGORA fez contato com a esposa do prefeito, Glaciele de Souza, e ela deu a sua versão em um áudio, dizendo que em nenhum momento destratou o funcionário público José Carlos. Segundo Ciele, ela chegou à Unidade de Saúde por volta de 11 horas para vacinar o seu bebê e o local encontrava-se vazio, sem outros pacientes esperando, portanto não teria passado à frente de ninguém. Neste momento houve o seu primeiro contato com o técnico de enfermagem José Carlos, que estava em uma sala. Ele teria lhe dito que era necessário esperar pela chegada de uma enfermeira para vacinar a criança. Foi então que ela perguntou: “Será que vai demorar”, pois segundo ela, já estava no horário de dar almoço e colocar sua filha de 6 anos para a escola. O funcionário, em tom de desabafo e revolta, disse que não sabia o horário que a enfermeira chegaria, pois "a unidade de saúde estava uma bagunça”, assim como a secretaria de saúde e a prefeitura municipal de Além Paraíba.

Passados alguns minutos, ele então resolveu adiantar o atendimento burocrático e chamou Ciele até a sala. Pediu a carteira de vacinação da criança- no que foi prontamente atendido. Porém, o funcionário exigiu, também, o cartão do SUS, do qual Ciele não dispunha naquele momento, por desconhecer a exigência do mesmo para a vacinação. “Tenho uma outra filha e nunca me foi pedido o cartão do SUS dela”. Arthur também já havia recebido doses anteriores de vacina, sem o cartão do SUS. “Além disso, quando eu tentei fazer o cartão do SUS para meu filho, que só tem quatro meses, o sistema estava indisponível, e eu perguntei ao secretário de saúde e ele me disse que seria só colocar o CPF que os dados estariam disponíveis”- segundo Ciele, este foi o argumento que ela usou com o técnico de enfermagem.

A primeira-dama, diante das várias reclamações do rapaz sobre os serviços de saúde e sobre o governo de Além Paraíba, aconselhou-o a procurar os setores responsáveis mas que ela poderia, como “esposa do prefeito”, repassar a ele a parte das reclamações sobre o governo. Ela estava, a todo momento, de máscara, e não sabe dizer se, até então, havia sido reconhecida pelo funcionário, até dizer que era a esposa do prefeito Miguel Belmiro Jr.

Ao perceber que estava diante da primeira-dama do município, o rapaz teria mudado a forma de tratamento ríspido e passou a ser carinhoso com Glaciele de Souza, referindo-se a ela como “mãe”. E aceitou, ele próprio, vacinar a criança. Entretanto, o seu nervosismo foi demonstrado ao injetar o imunizante no bebê, "segurando com muita força na perna do menino, que chorou muito" - segundo pontuou Glaciele à reportagem do Jornal AGORA.

NOTA DA REDAÇÃO: O Jornal Agora também fez contato com a coordenadora da Unidade de Saúde da Ilha Gama Cerqueira, Bia Oliveira. Ela preferiu não se manifestar a respeito do ocorrido com o jornalista Flávio Senra, dizendo que isso será feito através do Procurador Jurídico da Prefeitura Municipal, Dr. Fernando Ferreira. Sobre a confusão ocorrida na Unidade de Saúde e a reportagem que envolveu o seu nome, a única frase dita por Bia Oliveira ao Jornal Agora foi: " O que esse homem fez foi lamentável".