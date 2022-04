Trupencanta participa do programa “Juntos Por Quem Mais Precisa da Gerando Falcões”

A Trupencanta promoveu no dia 02 de abril, às 9h, em sua sede, reunião com as famílias que participam dos projetos culturais e sociais promovidos pela instituição.

Dentre os assuntos abordados destacamos a importância da presença e frequência dos alunos, a participação das famílias nas atividades realizadas, o calendário das atividades do mês de abril e o Programa do Vale Gás.

Em relação ao calendário, ficaram definido as seguintes ações:

No dia 9 de abril, será o primeiro "Estação Bazar Cultural Trupencanta". Dentre os diversos produtos, teremos roupas masculinas, femininas, infantis, malas, calçados, brinquedos, utensílios para casa, bichinhos de pelúcia, bonés, bolsas, relógios, livros, entre outros. A renda será destinada para a manutenção do espaço.

No dia 23 de abril, comemoraremos o Dia do Livro e o lançamento da Gincana da Fraternidade. O objetivo é arrecadar materiais para as oficinas, materiais de limpeza, higiene e cesta básica para atender às famílias inscritas nos programas sociais da ONG.

O assunto mais esperado foi a nova campanha "Juntos Por Quem Mais Precisa da Gerando Falcões", em parceria com a Petrobrás. A campanha consiste na distribuição de vale-gás para famílias atendidas pela nossa organização.

Serão distribuídos 120 Vale Gás para os inscritos no programa social. Cada família terá direito a um vale com cinco recargas durante o ano.

A Trupencanta vem, desde 2021, empreendendo ações juntamente com a Gerando Falcões, com objetivo de diminuir o impacto social que vivemos nos últimos tempos. No ano passado, por exemplo, distribuímos mais de 400 cestas básicas digitais no valor de 300 reais cada, totalizando 135 mil reais para os beneficiados. Neste ano, estamos focados em auxiliar as famílias com o vale gás.

Nossa instituição está comprometida com o desenvolvimento social da nossa comunidade.