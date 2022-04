Inscrições para concurso da Prefeitura de JF seguem abertas

Estão abertas as inscrições para os editais de concurso público para preenchimento de vagas do Quadro do Magistério da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Ao todo, são 630 vagas previstas em quatro editais, distribuídas para os cargos de professor regente A (PR-A), professor regente B (PR-B), coordenador pedagógico e secretário escolar.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, através do site da empresa organizadora do concurso (www.consulplan.net). Para os cargos de nível médio PR-A e Secretário Escolar, as inscrições custam R$ 80. Já para os cursos que exigem graduação PR-B e Coordenador Pedagógico, as inscrições são R$ 100. O prazo vai até as 16h do dia 18 de abril.

Para a inscrição, o candidato, após selecionar o cargo a que deseja concorrer, deverá imprimir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) que deverá ser pago, em qualquer das instituições bancárias autorizadas, impreterivelmente, até a data de vencimento constante no documento. O banco confirmará o seu pagamento junto à Consulplan. A inscrição via Internet só será efetivada após a confirmação do pagamento feito por meio do boleto bancário até a data do vencimento constante no documento. Conforme o edital, o pagamento após a data de vencimento implica no cancelamento da inscrição. O DAM poderá ser reimpresso até, no máximo, o dia 19 de abril, às 20h, com pagamento na mesma data. Os candidatos devem observar atentamente os itens referentes à inscrição. Os editais estão disponíveis neste link.



O concurso

Compromisso assumido pela gestão da prefeita Margarida Salomão, o concurso para o quadro do Magistério tem, entre as novidades, a previsão para realização da prova prática e também o recrutamento de formados em Artes Visuais, Educação Artística, Cinema e Audiovisual para o cargo de PR-B na área de Arte. Além da prova prática, cada edital contará com outras três etapas: prova objetiva de múltipla escolha, de caráter classificatório e eliminatório; prova discursiva, de caráter classificatório e eliminatório; a prova prática em si, de caráter eliminatório; e avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório.

Edital 01/2021 – Professor regente A (PR-A)

O edital 01/2021, disponível aqui, prevê 343 vagas para cargo de PR-A, além de formação de cadastro de reserva para atendimento a novas vagas que vierem a surgir durante a validade do concurso público. Para participar, os interessados devem possuir 2º grau completo com formação em Magistério e/ou formação de nível superior no Curso Normal Superior ou no Curso de Pedagogia com habilitação em Magistério das séries iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil. A carga horária é de 20 horas semanais e o salário inicial de R$ 1443,12, valor equivalente ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica proporcional à jornada de trabalho de 20 horas semanais. A primeira prova está prevista para 22 de maio de 2022, domingo, das 14h às 17h. Os locais serão divulgados na semana anterior à etapa.

Edital 02/2021 – Professor regente B (PR-B)

Já o edital 02/2021, que pode ser visto aqui, prevê 248 vagas para cargo de PR-B, distribuídas para as áreas de arte, ciências, dança, educação física, geografia, história, inglês, matemática, língua portuguesa, libras, música e teatro, além de formação de cadastro de reserva para atendimento a novas vagas que vierem a surgir durante a validade do concurso público. A carga horária é de 20 horas semanais e a remuneração inicial de R$ 1.766,11. Para concorrer ao cargo é necessário possuir curso superior completo na área com licenciatura plena, com habilitação específica. A primeira etapa será realizada em 29 de maio de 2022, domingo, das 14h às 17h, com os locais também sendo divulgados na semana anterior à etapa.

Edital 03/2021 – Coordenador Pedagógico

O edital 03/2021, disponível neste link, estabelece 34 vagas para cargo de Coordenador Pedagógico, além de formação de cadastro de reserva. Para participar, o candidato deve ter curso superior completo de Pedagogia. A carga horária semanal é de 22 horas e o vencimento básico, de R$ 1947,13. A primeira prova está prevista para domingo, 22 de maio de 2022, das 8h às 11h. Da mesma forma que os demais editais, os locais também serão divulgados na semana anterior à etapa.

Edital 04/2021 – Secretário Escolar

Por fim, o edital 04/2021, acessível aqui, prevê 5 vagas para o cargo de secretário escolar, além de formação de cadastro de reserva para atendimento a novas vagas que vierem a surgir durante a validade do concurso público. Os requisitos exigidos são ensino médio com uma das seguintes habilitações: magistério, técnico em contabilidade, técnico em administração, técnico em processamento de dados e técnico em secretariado, e/ou registro de secretário de escola de 1° e 2° graus. A carga horária semanal é de 40 horas, com vencimento inicial de R$ 2.023,35. A previsão para realização da primeira etapa é o domingo, 29 de maio, das 8h às 11h. Os locais serão divulgados na semana anterior à etapa.

A empresa organizadora

Instalada em Muriaé (MG), a Consulplan Consultoria e Planejamento em Administração Pública Eireli foi a vencedora da concorrência nº 013/2018. A empresa executa seus processos em todo o país. É a única, dentre as grandes organizadoras, a atender todos os tipos de órgãos, desde Prefeituras e Câmaras Municipais, conselhos regionais, governos estaduais até as organizações de âmbito nacional. A Consulplan já aplicou provas para mais de 15 milhões de brasileiros e já atuou em todos os municípios do Brasil. Entre seus clientes destacam-se o IBGE, Embrapa, Ministério da Defesa (Aeronáutica), Ministério da Educação (Inep), TSE, Ministério Público de Minas Gerais, Codevasf, Chesf, entre outros.