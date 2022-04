Além Paraíba arrecadou em março mais de R$ 1 milhão em ICMS e mais de R$ 2 milhões de IPVA

A Prefeitura de Além Paraíba recebeu em março R$ 1.041.076,15 do Governo do Estado a título de repasse líquido da cota-parte do ICMS. No primeiro trimestre deste ano, o repasse chegou a R$ 2.891.358,00. Em 2021, o acumulado chegou a R$ 16.771.728,00.

Com relação ao IPVA, o município recebeu em março R$ 2.019.725,00 Nos primeiros três meses deste ano, o valor repassado ao município foi de R$ 3.057.393,00. No ano passado, o total alcançou R$ 6.196.495,00.

Os dados estão disponíveis no site do governo de Minas – www.fazenda.mg.gov.br