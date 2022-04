Polícia Civil de MG recebe novas viaturas para delegacias em todo o estado

A frota da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) acaba de ser incrementada com 29 novas viaturas que atenderão delegacias em diferentes localidades do estado. Os veículos, caracterizados e com compartilhamento para transporte de presos, foram entregues na quinta-feira (7/4), em solenidade no hangar da instituição, na capital. Os recursos investidos são da ordem de R$ 3 milhões, provenientes de emendas indicadas por deputados estaduais (seis) e por parlamentares da Bancada Mineira no Congresso Nacional (23).



Na solenidade, o chefe da PCMG, delegado-geral Joaquim Francisco Neto e Silva, destacou a importância dos esforços coletivos para a viabilização de melhorias na segurança pública. “A soma de todas as nossas energias pode nos levar mais longe e alcançar uma solução. Esses veículos serão destinados a unidades que tanto necessitam deles para o desenvolvimento dos seus trabalhos de polícia judiciária”, observa ao citar que os municípios contemplados alcançam uma população estimada em 9 milhões de habitantes.



As novas viaturas vão atender unidades policiais em Belo Horizonte; Betim, Contagem, Ibirité, Ribeirão das Neves, Lagoa Santa, Sabará, Santa Luzia e Vespasiano, na Região Metropolitana; Cataguases, Juiz de Fora e Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata; Campos Altos, no Alto Paranaíba; Araguari, Ituiutaba, Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro; Carmo do Cajuru e Luz, no Centro-Oeste; Governador Valadares e Peçanha, no Rio Doce; Montes Claros e Rio Pardo de Minas, no Norte; Itabira e Sete Lagoas, na região Central; Ipatinga, no Vale do Aço; Paracatu, no Noroeste; e Pouso Alegre, no Sul de Minas.

Armas e infraestrutura

Durante a entrega das viaturas, o chefe da PCMG ressaltou a expressividade de repasses originários de emendas parlamentares, estaduais e federais, que têm sido destinados à instituição para melhorar as condições de trabalho dos servidores e, consequentemente, refletir no aprimoramento da prestação de serviços ao cidadão. “Hoje, podemos perceber claramente que a nossa Polícia Civil está, sim, melhor organizada e com mais capacidade de executar com sucesso os recursos indicados nas emendas”, comemora.



Joaquim Francisco adiantou que está prevista, para os próximos dias, a entrega de mais de 700 armas de fogo adquiridas com valores de indicações da Bancada Mineira no Congresso Nacional. Outro investimento pontuado na ocasião é a verba de R$ 28 milhões do governo estadual para a reforma de cem unidades da PCMG.



A cerimônia de entrega das viaturas contou com a participação do secretário adjunto de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Jeferson Botelho, e dos deputados Bosco, representando os parlamentares estaduais, e Diego Andrade, como representante dos demais parlamentares do Congresso Nacional. Também estiveram presentes, entre outros convidados, prefeitos, membros do Conselho Superior da PCMG e policiais civis vinculados às unidades contempladas com as novas viaturas.