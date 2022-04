Congonhas prepara a Semana Santa

Congonhas prepara para a Semana Santa

Após dois anos intensos de pandemia em que a Celebração Presencial da Semana Santa foi apresentada apenas por meio virtual, a Prefeitura de Congonhas, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte, Turismo, Eventos e Lazer, voltará a realizar este grande evento religioso, cultural e turístico. A partir do Domingo de Ramos, a população poderá acompanhar as missas, procissões e encenações bíblicas. Para o Secretário de Cultura, Jean Ângelo, “este ano, a prefeitura de Congonhas, além dos 250 atores e figurantes, envergando figurinos suntuosos e originais, a Semana Santa contará com uma megaestrutura de palco, som, luz e efeitos especiais e também a presença do ator congonhense, Amaury Lorenzo”, informou. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete).

Políclínica volta a receber pacientes

Os pacientes que apresentarem sintomas de síndromes gripais podem se dirigir até o laboratório da Policlínica, no Centro de Poços de Caldas, para realização de testagem e atendimento médico. No local onde funcionava o Hospital de Campanha agora funciona o Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança. Em janeiro deste ano, quando houve um aumento exponencial no número de casos de Covid-19, o local já ofereceu suporte para realização dos testes e atendimento de pacientes com sintomas de síndromes gripais. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Prefeitura lança edital para setor de turismo

A Secretaria de Turismo (Setur) elaborou o Edital de Fomento ao Turismo, que vai disponibilizar R$ 300 mil para projetos que visem ao desenvolvimento e a implementação de ações turísticas, conforme divulgou a Prefeitura de Juiz de Fora. Os interessados, pessoas jurídicas sem fins lucrativos que já atuam há um ano, poderão inscrever, no máximo, cinco projetos. Segundo o secretário de Turismo, Marcelo do Carmo, a intenção é que os recursos incentivem projetos que divulguem o nome de Juiz de Fora como destino turístico relevante em Minas e no Brasil, retomando o ciclo de crescimento da cadeia do turismo. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Aterro em São Lourenço será recuperado

O Governo Municipal, por meio do Saae de São Lourenço, iniciou os estudos para elaboração do Plano de Recuperação de Área Degrada (PRAD) do antigo aterro de São Lourenço. O trabalho vai resultar em uma proposta de monitoramento e recuperação da área. Em operação no período de 1996 a 2019, a localidade recebeu os resíduos sólidos domésticos produzidos na cidade. Durante 23 anos, o lixo coletado era destinado a essa área sem qualquer tipo de tratamento ou separação dos resíduos. (Jornal Panorama – Baependi)

Agricultores Familiares recebem recursos

Fruto de projeto elaborado pela Emater e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ipatinga recebeu R$ 140 mil em recursos destinados pela Vara da Justiça do Trabalho de Ouro Preto para investimentos na cidade, informou o governo ipatinguense.

O recurso - parte da indenização devida pela Samarco, Vale e BHP Billiton Brasil a municípios da calha do rio Doce, como resultado de ação civil pública proposta após o rompimento da Barragem de Fundão, ocorrido em Mariana, em 2015 - será destinado à melhoria da estrutura e aumento da produtividade dos agricultores familiares ligados à Associação dos Agricultores Familiares de Ipatinga (Aagrifipa). (Diário do Aço – Ipatinga)

Usuários reclamam de superlotação

Ônibus lotados, longas filas, falta de manutenção em veículos e atrasos de horários. Essas são as principais queixas de usuários do transporte público de Uberlândia. Os problemas começaram a ser notados durante a pandemia e foram agravados a partir de fevereiro com o retorno das aulas presenciais e a flexibilização do comércio, gerando transtornos para quem necessita do transporte coletivo e precisa lidar com os incômodos diariamente. Quem tem sofrido as consequências causadas por esses problemas é a secretária Marcela Costa. Nos últimos dias, ela publicou imagens nas redes sociais, mostrando os desafios vivenciados a caminho do trabalho. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Teófilo Otoni faz convênio para exames

O governo municipal de Teófilo Otoni firmou convênio com o Campus Mucuri da Universidade Federal Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri para investimentos no Laboratório de Pesquisa e Diagnóstico em Biologia Molecular. Junto à Universidade Federal, a Prefeitura elaborou a documentação necessária para submeter a UFVJM a credenciamento pelo Governo do Estado na análise de exames para a Covid-19 e outras doenças endêmicas na região. A Prefeitura e a Secretaria de Estado de Saúde vão repassar à universidade recursos da ordem de R$ 1 milhão e 400 mil. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)