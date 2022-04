Prefeitura desenvolve programa de saúde nas escolas

A Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação realizaram mais uma etapa do Programa Saúde na Escola. Um programa que acontece por meio de fortalecimento de ações entre as Secretarias que visa contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes da rede pública de ensino através da educação em saúde.

Já foram realizadas as atividades no Goiabal; Terra do Santo; Fernando Lobo; Jardim Paraíso, e, no anexo da Escola Ana Mattos (na Escola Castelo Branco).

O evento aconteceu de 04 a 08 de abril, e contou com atividades relacionadas ao tema: Prevenção da Covid 19.