Ex-namorado ciumento arma cilada e tenta matar filha de vereador

Um registro policial que chamou a atenção nesta semana em Além Paraíba, aconteceu na noite de quinta-feira 07 de abril, na junção entre os bairros Santa Rosa e Morro da Conceição.

O Jornal AGORA está publicando essa ocorrência, não por sensacionalismo, mas para chamar a atenção das pessoas sobre o perigo das redes sociais, que continuam fazendo vítimas, sendo as mulheres o alvo principal.

A vítima desta vez foi uma jovem de Além Paraíba, Maria Vithória, filha do vereador além-paraibano José Maria "Tuquinha".

Vithória, que é moradora do Planeta II, aceitou se reencontrar com um antigo namorado, Vítor, através de um convite dele em uma conversa no Messenger, aplicativo de mensagem do Facebook. O lugar marcado foi nas proximidades da quadra de esportes do bairro Santa Rosa - um local de bastante domínio de Maria Vithória, moradora no Planeta II (parte alta do Morro da Conceição), desde que nasceu.

Vítor, entretanto, não apareceu ao encontro. A jovem, então, resolveu voltar para a sua casa. Quando caminhava perto do posto de saúde, Maria Vithória foi abordada de surpresa por seu ex-companheiro, Carlos Henrique, pai de sua filha- uma criança de 2 anos. Carlos teria dito para a ex-namorada, em tom de ironia e ameaça: "Então você está indo se encontrar com o Vítor!" Dito isso, mandou a garota caminhar para um local mais escuro. Foi só então que ela percebeu que Carlos tinha feito uma armação e se passara por Vítor na rede social Facebook. Era uma cilada para a filha do vereador Tuquinha.

Vithória se recusou a ir para um local mais escuro e começou a gritar por socorro. Foi quando Carlos Henrique agarrou-a com força e lhe disse: “vou te matar... vou te matar”.

Carlos Henrique empunhou a faca e jogou Maria Vithória no chão da calçada do posto. A jovem continuou gritando muito, pedindo por socorro, enquanto o seu ex-companheiro desferia vários golpes de faca em seu corpo. Pelo fato da garota gritar muito, a violência chamou a atenção de moradores próximos, que acionaram a Polícia Militar. Carlos Henrique fugiu e não conseguiu o objetivo final, que era matar Maria Vithória. Ela foi imediatamente socorrida por um motorista de um carro que passava pelo local.

Vithória conseguiu escapar com vida por sua coragem de ter resistido ao seu agressor (ela segurou os braços dele e as facadas não foram profundas) e fazendo ecoar sua voz de socorro no vale entre os dois bairros.

Após ser imediatamente socorrida e levada para o Hospital, a jovem foi medicada e internada em observação, tendo alta no dia seguinte.

O agressor empreendeu fuga e está sendo procurado. Na madrugada, ele entrou em uma casa próxima ao ocorrido, desligou a energia elétrica, roubou roupas, substituindo pelas suas, sujas de sangue. E novamente evadiu-se.

Maria Vithória e Carlos já moraram juntos por algum tempo e tiveram uma filha. O relacionamento não deu certo e eles estavam separados há algum tempo.

Maria Vithória é filha de Mayra Pacheco e do vereador Tuquinha.