Mototaxista é morto a facadas no Sítio Branco

Um bárbaro crime aconteceu na madrugada de quinta-feira, 07 de abril, por volta de 01h30min, e resultou na morte do mototaxista Paulo Lúcio Morais Fernandes, de 49 anos. Ele foi golpeado várias vezes na região do pescoço, com um objeto perfuro cortante, provavelmente uma faca. O crime se deu na Rua Roberto Zamboni, bairro do Sítio Branco, na cidade de Além Paraíba MG).

Policiais fizeram o isolamento do local e constataram que a motocicleta e outros pertences pessoais não foram levados pelo assassino. Suspeita-se que o crime tenha sido cometido por alguma vingança.

A Perícia Técnica de Leopoldina também esteve no local e, após os trabalhos de praxe, liberou o corpo, que foi removido pela empresa funerária Plan Minas.

A polícia civil segue agora com a investigação do caso, na busca pelo autor do crime e consequente elucidação da motivação do assassinato.