Reforma de trilhos é aprovada para trem turístico Rio-Minas

Depois de bastante tempo de espera, o trem turístico Rio-Minas tem data para começar a transportar passageiros. No último dia 29/03, aconteceu na Prefeitura de Três Rios (RJ) uma reunião para alinhar o início da reforma e manutenção do trecho de 37 km para a efetivação do projeto e o cronograma de trabalhos foi definido. De acordo com a ONG Amigos do Trem, uma das lideranças da iniciativa, o serviço vai começar a funcionar em dezembro deste ou no máximo em janeiro de 2023.

As obras do trecho de 37 km já vão começar neste mês de abril, gerando para os municípios de Três Rios (RJ), Chiador (MG) e Sapucaia (RJ) cerca de 250 empregos diretos.

“A reunião contou com a participação das prefeituras, apoiadores e representantes da sociedade civil, dentre eles: Ferrovia Centro Atlântica/FCA, Grupo Mil, Prefeitura Municipal de Três Rios, Prefeitura Municipal de Chiador, Prefeitura Municipal de Sapucaia, Sumicity Internet, Sebrae/RJ, Sicomércio/RJ, Fecomércio/RJ, Acesso Tecnológico. Agradecemos também o apoio íntegro da concessionária Ferrovia Centro-Atlântica, Ministério Público Federal de Minas Gerais, ANTT, DNIT, VALE, Sebrae, Sumicity, Grupo Mil, as prefeituras responsáveis pelos trechos e os membros voluntários da ONG Amigos do Trem e das regionais. Agradecemos, ainda, pela credibilidade e o apreço que todos têm pela OSCIP Amigos do Trem. Somos gratos por todos acreditarem no nosso trabalho e no ser humano que somos e estamos nos tornando! A partir de abril vamos postar fotos e vídeos para vocês acompanharem o dia a dia da reforma e manutenção do trecho”, disse Cyntia Nascimento, presidente da Amigos do Trem.

O Trem Rio-Minas vai percorrer oito cidades. Serão, aproximadamente, 300 mil pessoas atendidas diretamente pelo projeto e 12 milhões de pessoas na área de influencia do trecho. A capacidade é de 873 turistas por viagem, 20,952 turistas por mês e 251.424 turistas por ano.

As cidades pelas quais o Trem Rio-Minas vai passar são: Três Rios e Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro. Leopoldina, Recreio, Volta Grande, Além Paraíba e Chiador, e Cataguases, em Minas Gerais.

No entanto, o trajeto inicial será Três Rios (RJ), Chiador (MG) e Sapucaia (RJ). Totalizando os 37km aprovados para reforma, como citamos no começo da matéria.

“A ONG Amigos do Trem já está com o material rodante operacional. Material rodante são as locomotivas, carros de passageiros, auto de linha, etc. Assim que o trecho for entregue, nós vamos fazer os testes e já iniciar a operação com passageiros”, disse Cyntia.