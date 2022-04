Como é o chocolate para você na páscoa?

Páscoa chegando... como é a sua relação com essa data? Claro que o significado não é sobre ovos de chocolate, porém é inevitável, culturalmente você não comer um chocolate nessa época, até por pura tradição.

Muitas pessoas nesse momento ficam mais ansiosas por estarem de dieta e não se permitirem comer o chocolate que elas gostam justamente porque acreditam que devem excluir o açúcar da sua vida. Outras tantas pessoas acabam tendo um episódio de compulsão alimentar, justamente por restringir alimentos que elas gostam, ao estarem de dieta.

Esses comportamentos não são nada saudáveis e, dessa forma, o feriado termina com o sentimento de culpa e frustração, ou os dois juntos.

E por que isso acontece?



Muitas vezes essa mentalidade rígida, de “TUDO OU NADA” anda junto com a mentalidade de dieta. É aquela idéia de “ou eu fecho a boca 100% ou eu como tudo que aparecer pela frente”.



Daí, quando chega uma data especial, como essa, a Páscoa, que tem uma comida especial atrelada, como o chocolate, isso intensifica ainda mais porque pensamos “por eu poder furara hoje a dieta, essa é a minha oportunidade de comer esses chocolates, preciso aproveitar e comer tudo antes da segunda-feira chegar porque preciso voltar à dieta”



E claro que a restrição tem um grande papel nisso, já que quanto mais nós restringimos, mais o nosso desejo aumenta e maior a chance de termos aquela sensação de perda de controle perto da comida (e, desse caso, do chocolate). Por isso eu sempre falo com meus pacientes que, os extremos nunca são saudáveis. Restringir não é a melhor opção!

Se a gente tem uma postura de liberdade ao invés de restrição, a gente sabe que vai seguir tendo a permissão de comer chocolate antes, durante e depois que a Páscoa acabar, então fica muito mais fácil não comer tudo de uma vez, porque a gente sabe que pode guardar pra quando realmente a vontade bater.



Presta atenção nessas dicas:

>Se permita escolher comer o chocolate que quiser (não importa a porcentagem de cacau).

>Se perceba, mastigue com calma, sentindo a textura, o sabor, como você se sente ao comer, curtindo esse momento sem se preocupar com a quantidade;



>Entenda que o chocolate não será proibido depois do feriado, você pode parar de comer quando já estiver satisfeito(a) e guardar pra comer quando a vontade voltar! (Isso pode ser daqui 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês...)



Faz sentido pra vocês?



Tenham um domingo de Páscoa em paz e feliz, ah! E doce também.

Olha a receita deliciosa que separei para vocês!

Mousse de chocolate



Ingredientes:



250 g de chocolate de sua preferência (eu uso o meio amargo porque leva açúcar na receita e não gosto de muito doce);

70 g de manteiga;

50 g de açúcar;

5 ovos grandes (separar as gemas das claras);

1 lata de creme de leite (sem soro).



Preparo:

Bater as gemas com o açúcar até dobrar de tamanho e ficar um creme esbranquiçado. Reserve.



Picar o chocolate em pedacinhos e levá-lo ao banho maria, quando começar a derreter, acrescente a manteiga (vai misturando com uma espátula). Assim que a mistura derreter, retire do fogo, deixe esfriar um pouquinho e acrescente o creme de leite, mexendo delicadamente.



Adicione o creme de chocolate ao creme de ovos e misture.



Por último, bater as claras em neve (com uma pitada de sal) e depois misturar ao creme de chocolate, aos poucos.



Coloque a mousse em um recipiente e leve à geladeira por cerca de 12h (o ideal é fazer um dia antes).



Para decorar, coloque raspas de chocolate, chantilly, morangos ou, para um sabor mais “gourmet”, salpicar flor de sal.

Feliz Páscoa!

