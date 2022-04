Dauro Machado lançou três livros em comemoração aos seus 40 anos de carreira

No último mês de fevereiro, o além-paraibano Dauro Machado completou 40 anos de carreira na área da comunicação. Para comemorar essa ocasião, o jornalista fez a sua estreia, agora como escritor.

Dauro, através da Nobre Editores lançou três livros, em concorrida noite de autógrafos, no dia 11 de fevereiro de 2022, na Livraria da Travessa, em Ipanema no Rio de Janeiro. A Livraria é uma das mais conceituadas do País e grandes escritores a escolhem como local para o lançamento de suas obras.

No primeiro livro, Dauro Machado relata a experiência que vive acompanhando o Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani João, Cardeal Tempesta, em seu trabalho pastoral, "sua humildade, acolhimento e opção por estar próximo dos mais humildes e a eles levar conforto e esperança"- pontua o autor, prosseguindo: "Dom Orani é uma das mais importantes personalidades da Igreja Católica na atualidade".

No segundo livro, “Os Escritos de meu Prior”, Dauro Machado compilou 100 textos do Monsenhor André Sampaio, Vigário Episcopal, Diplomata da Santa Sé, Mestre e Doutor em Direito Canônico.

Para o jornalista além-paraibano, o Monsenhor André Sampaio é "um dos mais importantes, preparados e exemplares Padres da Arquidiocese do Rio de Janeiro".

No terceiro e último livro, chamado “A Dama” Dauro Machado relata o trabalho da Lugar Tenente (equivalente a Superiora) da Ordem do Santo Sepulcro no Rio de Janeiro, Sra. Ísis Penido.

O evento de lançamento dos livros contou com a presença de importantes personalidades e familiares do Jornalista Dauro Machado - como sua Irmã Bernadete. Primos e amigos de Além Paraíba também estiveram presentes.

O Prefeito Municipal de Além Paraíba, Miguel Belmiro de Souza Júnior, enviou uma delegação ao Rio de Janeiro, para representá-lo.

A imprensa Católica esteve presente fazendo a cobertura do evento.

Previamente, o lançamento dos livros foi matéria jornalística em várias emissoras e jornais Católicos do País. O Jornal da Academia Brasileira de Letras também noticiou o acontecimento. Membros da Ordem do Santo Sepulcro, da qual o Jornalista é "Cavaleiro", estiveram presentes. Padres, Bispo e autoridades da Igreja também compareceram.

Foi um evento marcante neste ano em que o Jornalista Dauro Machado completa 40 anos de carreira e pioneiro, já que ele é o único além-paraibano residente que teve seus livros lançados em tão importante livraria.

Além do Monsenhor André Sampaio, do Cardeal Dom Orani Tempesta, figuras de importância nacional como a Jornalista Maria Beltrão da Globo News, a Deputada Martha Rocha, o Eparca Greco Melquita Dom George Khoury, o Frei Ramon Assis da Silva, a líder empresarial Angela Costa, a curadora Wanda Klabin marcaram presença.