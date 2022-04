Secretário de Cultura de AP anuncia grandes eventos culturais para este ano

Há algum tempo, já vem circulando, através das redes sociais, que Além Paraíba realizaria um carnaval fora de época na última semana de abril -assim como vai acontecer no Rio de Janeiro e São Paulo.

A reportagem do Jornal AGORA procurou o Secretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Pablo Teófilo, para maiores esclarecimentos sobre a informação.

O Secretário Pablo disse à nossa equipe que tal informação não procede. Ele explicou que a data do carnaval já passou e que, naquela ocasião, ainda não era ideal a realização do evento por conta dos casos de Covid, que ainda estavam preocupando, embora estivessem em queda.

Num breve contato com nossa reportagem, Pablo Teófilo adiantou que sua Secretaria, embora não pense em um carnaval fora de época, vem preparando outros interessantes eventos culturais. Ele anunciou, em primeira mão, a realização do projeto “Além ao Luar”, no próximo dia 07 de maio, na Praça Cel. Breves, em São José.

O Secretário Municipal de Cultura, Lazer e Turismo também revelou que já está programando para o início do mês de agosto o retorno da tradicional Feira da Comunidade de Além Paraíba, versão 2022, com grandes artistas do cenário musical brasileiro.

A FEXPO já não acontecia há 2 anos – por conta da pandemia decorrente do Coronavírus.

“Se tudo correr bem, a FEXPO 2022 será de 02 a 07 agosto” – destacou Pablo.

O Secretário disse que tem ficado atento ao Boletim Epidemiológico de Covid (que passou a ser emitido semanalmente) para que toda a programação cultural anual da Prefeitura seja muito bem organizada, com total segurança sanitária para a população e visitantes.