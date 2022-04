Energisa reforça facilidades do pagamento via Pix e lança nova promoção

O Pix já é considerado o modelo de pagamento com adesão mais rápida do mundo, segundo o Banco Central, e a Energisa foi a pioneira entre as distribuidoras de energia a incluir o QR Code PIX nas contas de luz impressas. Atualmente, 15% das faturas são pagas pelos clientes dessa forma.

Com a ferramenta, o pagamento da conta de luz pode ser feito todos os dias da semana, sem limite de hora, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Em menos de dez segundos, o cliente pode acessar o aplicativo, quitar o débito e ainda participar da promoção para concorrer a um ano de conta grátis.

Na lista de meios de pagamentos que os brasileiros pretendem usar nos próximos 12 meses, o Pix aparece em primeiro lugar com 90%, quando os pagamentos via QR Code ocupam o terceiro lugar do ranking com 73%, de acordo com estudo Carat Insights 2022 conduzido pelo Instituto Locomotiva.

“Desde que incluímos o Pix em nossas faturas, temos incentivado nossos clientes a ter as facilidades dessa forma de pagamento. Ano passado, fizemos uma promoção para incentivar o pagamento por Pix e foi um sucesso. Como tivemos um ótimo retorno de nossos clientes, decidimos trazer a campanha de volta e agora com novidades: com número da sorte em dobro, assim nossos clientes têm mais chances de serem sorteados com um ano de conta de luz grátis”, conta Luciano Lima, gerente de Serviços Comerciais da Energisa.





Chances em dobro de ganhar 1 ano de conta energia grátis

A Energisa traz de volta a promoção que dará 1 ano de energia grátis para clientes que pagarem suas contas de energia por Pix. Todos os meses serão sorteados clientes de cada um dos 11 estados de atuação da empresa. Essa edição da promoção segue até junho e tem uma novidade: cada conta de luz paga com Pix dá direito a dois números da sorte. Clientes que participaram da promoção ano passado precisam fazer o cadastro novamente.

Para participar é simples: o cliente se cadastra na campanha pelo site https://anodeconta.energisa.com.br/ , pelo canal de atendimento digital. Com o cadastro feito, cada conta de luz paga via Pix dá direito a dois números da sorte. Quanto mais contas o cliente pagar pelo QR Code PIX, mais chances ele tem de ganhar.

É importante que o cliente leia todo o regulamento, para conhecer melhor os critérios e como será feita a entrega do prêmio, que pode ser de até R$ 5 mil/ano. Para participar, é preciso ser da categoria ‘Pessoa Física’. Os sorteios acontecerão mensalmente para cada um dos estados onde a Energisa atua. Os números da sorte gerados ficam disponíveis no site Para vê-los, basta o cliente acessar o site https://anodeconta.energisa.com.br/ com seu CPF e e-mail. Pelo site o cliente também poderá acompanhar os resultados mensais dos sorteios.

Passo a passo

Pagar a conta via Pix é fácil. Confira o passo a passo!

Sua conta está impressa? Então olhe direto para o final da fatura e veja que tem um QR Code. Esse é o QR Code para pagamentos via Pix. Para usá-lo basta abrir o aplicativo do seu banco pelo celular, selecionar ‘Pix e depois, ‘pagar via QR Code’. Em seguida aponte a câmera para o QR Code da conta, confira se as informações estão corretas, e confirme. Pronto, conta paga!

Quer pagar sua conta através do app da Energisa – o Energisa On? Ao acessar o aplicativo da Energisa, você verá na tela inicial sua última fatura em aberto. Clique em ‘pagar’ e depois em ‘Pix copia e cola’. Acesse o app do seu banco pelo celular, clique em Pix e depois em ‘Pix copia e cola’. Cole o código copiado, confira as informações e confirme. Pronto, conta paga.

Sobre a Energisa

Com 117 anos de história, o Grupo Energisa é o maior privado do setor elétrico com capital nacional e o também o maior na Amazônia Legal. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. Com receita bruta anual de R$ 29,7 bilhões (2020), o Grupo atende a 8,2 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de mais de 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, transmissão, serviços especializados de call center (Multi Energisa), mercado de contas digitais (fintech Voltz) e a (re)energisa, que atua na geração distribuída, serviços de valor agregado e comercialização de energia.