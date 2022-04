Conferência Municipal de Saúde Mental será realizada em Além Paraíba

A Prefeitura Municipal de Além Paraíba, através da Secretaria de Saúde juntamente com Conselho Municipal de Saúde e Equipe CAPS – Centros de Atenção Psicossocial convida a população a participar da I Conferência Municipal de Saúde Mental de Além Paraíba que se realizará no próximo dia 27 de abril de 8:00 as 17:00 no Auditório da Câmara Municipal.

O tema abordado na Conferencia será: “A Política de Saúde Mental como direito: pela defesa do cuidado em liberdade, rumo a avanços dos serviços da atenção psicossocial no SUS”

Durante a Programação teremos além de importantes palestrantes a elaboração e votação em plenário das Propostas baseadas nos eixos a se trabalhar.

Contamos com a presença de todos.