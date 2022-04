Carlos Moura resgata memória do Sexteto Rex

Além Paraíba ganhou neste mês de abril um grande presente do pesquisador Carlos Torres Moura, bancário aposentado nascido em Cataguases que se tornou um filho adotivo e perpétuo da boa terra alemparaibana banhadas pelo majestoso Paraíba do Sul.

Carlos Moura, pesquisador-autor do documentário

sobre o Sexteto Rex. (Foto: Reprodução – Facebook)

Carlinhos Moura, como é conhecido junto uma legião de amigos e admiradores, autor de vários trabalhos sobre a história de Além Paraíba, presenteou a boa terra com o documentário SEXTETO REX – Anos 50 – O conjunto musical de Além Paraíba. No documentário, onde retrata com maestria uma pequena história sobre o grupo musical que surgiu nos anos da segunda metade da década de 1950, afirmando que “seria notável em qualquer parte do mundo”.

O Sexteto Rex foi formado por músicos alemparaibanos, e sua formação inicial tinha Gerardo Silva Gomes (teclados e arranjos), Delcídio “Cici” Neiva (ritmista), Juvenal “Juju” Silva (baterista e voz), Hélio Couto Gomes (contrabaixo), Moacir Pedro Ferreira (violão) e César Mattos (saxofone). Outras formações surgiram, com o Sexteto em algumas ocasiões tendo até mesmo sete músicos, porém mantendo sempre quatro de sua formação inicial – Delcídio, Moacir, César e Juvenal.

O grupo musical se apresentava regularmente em bailes por clubes de toda região, em especial no alemparaibano Rex Clube, executando um repertório típico da boates da época, com hits nacionais e internacionais próprios para dançar, como boleros, sambas, sambas-canção, mambos, Fox Trote, seguindo a linha de grandes “band-leaders” estrangeiras e nacionais como Glenn Miller, Tommy Dorsey, Waldir Calmon, Gaya, Oswaldo Borba e outras

O Sexteto Rex gravou cinco Long Plays (LP’s), sempre bem vendidos Brasil afora, inúmeras vezes listados entre os dez mais vendidos pelas revistas especializadas da época, como a Revista do Rádio.