III Moto-Fest de Aventureiro contará com 12 shows com 11 bandas de rock

Após pouco mais de dois anos, devido à pandemia de Covid-19, sem promover eventos que sempre atraíram um grande público ao município, a Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro estará realizando, em parceria com o Grupo de Motociclistas Mineiros do Além, o seu já tradicional Moto-Fest, este ano na sua versão III.

Certamente o evento deve receber inúmeros visitantes-motociclistas de várias partes do Brasil para esta grande festa de confraternização atraídos para os excelentes shows do Pop-Rock nacional/internacional, que serão realizados entre os dias 13 e 15 de maio, utilizando a Praça Barão da Conceição onde estarão instaladas barracas-bares, de artesanato e outras atrações/atividades.

A comissão organizadora do evento é formada por representantes da municipalidade, no caso da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Turismo e outras Pastas, e o Grupo de Motociclistas Mineiros do Além, do município de Além Paraíba, que iniciaram os preparativos e decidiram quais grupos musicais de rock se apresentarão. A agenda das atrações ficou definida com os seguintes nomes:

Segundo informações os organizadores, um espaço previamente preparado para abrigar os motociclistas visitantes está sendo preparando junto aos espaços públicos existentes na sede do município, como o parque de exposições e o ginásio poliesportivo, sem contar que no vários hotéis-fazendas e pousadas já estão com suas reservas praticamente tomadas, o que já um sinal de que o evento está com o sucesso de público garantido.

Além da infra-estrutura que está sendo preparada para receber os visitantes, a Pasta de Saúde Municipal está tomando todas as providências para atender toda e qualquer necessidade que possa ser necessária no decorrer durante sua realização, valendo ressaltar que a força policial militar da 52ª Companhia, cujo comandante é um filho das boas terras aventureirenses, no caso o Capitão PM Amarildo Ferreira, já tomou todas as providências para que um bom trabalho seja realizado no aspecto segurança pública. Segundo o secretário municipal de Turismo, Vagner Adão Ferreira, a municipalidade está dando total apoio para o sucesso do evento. “Desde o início de nossas conversações com os parceiros organizadores, o prefeito Amaury de Sá Ferreira tem no dado total apoio para a realização deste evento que certamente trará inúmeros benefícios ao nosso município trazendo visitantes das mais diferentes localidades brasileiras. A nossa certeza vai de encontro à afirmativa de que o III Moto Fest vai gerar renda todos os setores produtivos aventureirenses, seja na área da hospedagem, alimentação, artesanal e outros”, enfatiza Vagner Adão.

Vários clubes de motociclistas brasileiros já prometeram marcar presença no evento, e no município serrano a euforia já tomou conta dos moradores, em especial dos proprietários de restaurantes, lanchonetes, hotéis e pousadas que já deram início aos preparativos para receber o grande público que certamente vai comparecer à grande festa que promete ser memorável..