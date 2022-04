É nesta sexta, 22, a Noite Tropical do APTC

Surpresa para quem achava que não ia ter: vai acontecer, na noite desta sexta-feira, dia 22 de abril, a tradicional NOITE TROPICAL DO ALÉM PARAÍBA TÊNIS CLUBE.

Após dois anos sem ser realizada- desde 2020, por conta da pandemia do coronavírus - a Noite Tropical está de volta, para a alegria dos foliões deste carnaval fora de época.

A Noite Tropical é tradicionalmente realizada na sexta-feira que antecede o carnaval. É praticamente considerada como o primeiro dia de carnaval para os foliões.

Mas, com a pandemia, esse evento deixou de ser realizado em 2021. Portanto, já fez dois anos sem essa festa bonita, colorida e cheia de alegria, que reúne associados do APTC e visitantes, todos das mais variadas idades.

Como os casos de pessoas com covid em Além Paraíba praticamente zeraram e a pandemia está controlada após massiva vacinação da população, o prefeito Miguel Belmiro de Souza Júnior liberou, no último mês de fevereiro, eventos em clubes. O decreto municipal, entretanto, ainda vigora, restringindo os eventos públicos que congregam grande número de pessoas. Desta forma, não haverá, em Além Paraíba, carnaval de rua. Mas a Noite Tropical foi liberada para acontecer fora de época.

A direção do Além Paraíba Tênis Clube, capitaneada pelo presidente Helinho, promete uma festa carnavalesca de primeira qualidade, para matar a saudade do melhor do carnaval.

A Noite Tropical deste ano é uma parceria do Além Paraíba Tênis Clube com a Animal Eventos (Ramith Elmais e Roberta Pires)

Confira a programação:

Banda Batidão Elétrico (com a espetacular cantora Gleice Cunha); apresentação do sertanejo Felipe Deluka; e para animar ainda mais essa festividade de carnaval fora de época, ainda estarão comandando as carrapetas da folia os Dj’s Alexandre Senra e Heider Costa.

Os ingressos estão sendo vendidos na portaria do clube. Sócio não paga!

Além Paraíba Tênis Clube 69 anos

Neste mês de abril, o Além Paraíba Tênis Clube, está comemorando 69 anos de existência. Para essa comemoração, o Clube vai realizar, no dia 30 de abril, uma celebração para os seus associados. Às 9 horas será realizada uma missa, no salão de festas. Logo após será servido um café da manhã aos presentes, com música ao vivo comandada pelo cantor sertanejo Vinícius Abreu.

(O evento do próximo dia 30 de abril será somente para os sócios do APTC)