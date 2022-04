Festival de Viola de Piacatuba voltará a ser realizado em 2022

Festival de Viola e Gastronomia de Piacatuba voltará em 2022, após dois anos sem ser realizado, por conta da pandemia Covid-19.

Ele é considerado um dos eventos de maior destaque no calendário cultural de Minas, e acontecerá no período de 27 a 31 de julho de 2022, no Distrito da cidade mineira de Leopoldina.

Atrações

Ele possui entrada gratuita e reúne num só espaço shows de grandes artistas da MPB, roteiro gastronômico que tem por objetivo exaltar os sabores da culinária mineira, artesanato e oficinas.

O festival é produzido pela produtora cultural Maria Lúcia Braga e patrocinado pela Energisa e Governo de Minas, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e com apoio da Fundação Ormeo Junqueira Botelho,

Programação Festival de Viola e Gastronomia de Piacatuba 2022

Em breve, toda a programação da 17ª edição, bem como as informações sobre o regulamento e as inscrições para as mostras estadual e nacional, serão divulgadas nos canais oficiais do Festival.