Morreu menina que sofreu acidente com carro alegórico na Sapucaí

Morreu no início da tarde desta sexta-feira (22) a garota de apenas 11 anos que havia sido imprensada por um carro alegórico antes do desfile da Em Cima da Hora no Carnaval do Rio de Janeiro. As informações são do G1.

Raquel Antunes da Silva não resistiu aos ferimentos do acidente sofrido na noite de quarta (20), na Sapucaí. Ela estava internada em estado gravíssimo no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio, e havia tido uma perna amputada na última quinta (21).

Segundo funcionários do centro médico, o quadro de Raquel piorou muito após uma hemorragia interna e ela não resistiu.

A criança chegou a ser submetida a uma cirurgia complexa durante a madrugada de quinta, que resultou na amputação de sua perna direita.

Durante o procedimento, porém, Raquel sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ela teve, ainda, traumatismo no tórax e respirava por aparelhos.

De acordo com testemunhas, a menina estava com a mãe em uma lanchonete nas proximidades do desfile, mas teria se afastado com dois amigos para olhar os carros alegóricos.

Momentos depois, a mulher foi informada de que Raquel tinha sido atropelada por um carro alegórico e prensada contra um poste.

A menina foi socorrida no posto médico do Sambódromo e, em seguida, transferida para o Souza Aguiar.

Mãe está grávida

A mãe da criança, identificada como Marcela Portelinha Antunes, ficou em estado de choque após o acidente e chegou a desmaiar.

Marcela passou mal ao saber que a criança tinha amputado uma das pernas e foi levada para casa. Ela está grávida.