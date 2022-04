Resultado de reality de emagrecimento será revelado em jantar nesta terça-feira

Termina nesta terça-feira, dia 26 de abril, o primeiro Reality Show de Emagrecimento de Além Paraíba e região.

O resultado final será divulgado durante um jantar que acontecerá na noite do dia 26, no espaço de eventos “Casa MG”, na Rua Adão Araújo.

A idéia de realização do Reality de Emagrecimento partiu da nutricionista ortomolecular Elisa Lobo que, para tal, contou com o total apoio da Clínica Ampla, localizada na Ilha do Lazareto.

Duas participantes chegam à final: a produtora de eventos Roberta Pires Elmais e a blogueira e influencer digital Luana Zóffoli. Elas ganharam dos patrocinadores todo o apoio necessário para perder peso em 30 dias.

Roberta e Luana foram submetidas a exames bioquímicos e fizeram uso de fórmulas ortomoleculares com vitaminas e manipulados para auxiliarem de forma natural no processo de emagrecimento (suplementos prescritos pela nutricionista Elisa Lobo, que fez o acompanhamento das meninas durante os 30 dias do reality). Elas também foram acompanhadas por um personal trainer- após consulta médico-cardiológica, para a liberação das atividades físicas.

Durante o reality, as participantes foram presenteadas com vale-compras em uma loja de produtos naturais, com cosméticos e roupas. Isso, sem falar, em múltiplos cuidados de beleza e saúde física e mental oferecidos em um “Day Spa”, realizado com elas em um rancho na zona rural de Além Paraíba.

A vencedora, cujo nome será anunciado durante o jantar na noite de terça-feira, 26, receberá um prêmio de R$ 1.000,00 (mil reais). Para chegar ao resultado de quem perdeu mais peso de gordura já foi feita uma avaliação de ultrassom pelo método BodyMetrix, utilizado pela nutricionista Elisa Lobo em seu consultório na Clínica Ampla. O resultado está sendo mantido em sigilo e somente será anunciadodurante o jantar- exclusivo para patrocinadores e convidados.

Segundo Elisa Lobo, o resultado global das participantes será surpreendente pois nos primeiros quinze dias do “game” cada uma já havia eliminado mais de 5kg e cerca de 10cm de circunferências abdominais. Elisa Lobo completa dizendo que o projeto tem trazido muitos “feedbacks” positivos e inspirado seus seguidores nas redes sociais e ouvintes de seu programa radiofônico “Chá das 5” (Rádio 102,7FM) “ a verem que é possível, através de práticas simples, terem mais energia, saúde e, claro perda de peso”.

Quem quiser saber mais sobre o Reality Show de Emagrecimento que movimentou Além Paraíba e região neste mês de abril é só seguir a nutricionista, radialista e empresária Elisa Lobo. Ela que tem divulgado tudo através de sua conta no instagram @elisarlobo

E uma novidade: o “Projeto Reality”, dentro em breve, estará acessível a todos e todas que desejarem participar

Roberta Pires foi acompanhada pela nutricionista Elisa Lobo.