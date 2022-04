Grave acidente deixa uma mulher morta e cinco pessoas feridas, em Três Rios

Um grave acidente envolvendo dois carros de passeio resultou na morte de uma mulher de 39 anos e deixou outras cinco pessoas feridas em Três Rios.

A colisão ocorreu na altura do km 171 da BR-393 (Lúcio Meira), próximo ao posto de gasolina Cutuba, na noite de segunda-feira, 23 de abril.

A vítima fatal foi identificada como Sarah de Paula Benfica. Ela morreu ainda no local.

O óbito foi constatado por agentes da K-infra, concessionária que administra o trecho da rodovia. Após perícia no local, o corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal.



Dos cinco feridos, quatro estavam no mesmo carro que Sarah. São eles: o marido, de 47 anos, e as filhas, de 7, 14 e 17 anos.

Segundo o corpo de bombeiros, todos foram encaminhados, em estado grave, para o Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição.



O quinto ferido, que estava no outro carro, recebeu atendimento e foi liberado no local do acidente.



De acordo com a K-Infra, o trânsito na pista sentido Além Paraíba chegou a ficar interditado por 3h. Após o término da ocorrência, a situação foi normalizada.