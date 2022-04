Divórcios em Juiz de Fora apresentam queda em 2021

Divórcios em JF apresentam queda

Ao longo do ano de 2021, 200 pessoas se divorciaram em Juiz de Fora. Esse é o sétimo maior número de divórcios registrados na cidade desde 2007. Porém, em comparação com 2020, quando foram contabilizados 206 escrituras de divórcios nos cartórios, houve uma queda de 2,9% na oficialização de separação. Os dados constam na Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados, plataforma de dados administrada pelo Colégio Notarial do Brasil. Com a pandemia de Covid-19, o Colégio Notarial do Brasil lançou a plataforma e-Notariado para que as separações pudessem continuar sendo oficializadas, mas de forma on-line, por meio de videoconferência conduzida por um tabelião. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Uberlândia com mais de 400 divórcios

Uberlândia registrou 431 divórcios consensuais em 2021. O levantamento, divulgado pela Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados (Censec), considera o número de dissoluções registradas diretamente nos cartórios de notas do Município, sem necessidade de acordos judiciais. O índice é 6,9% superior ao que foi verificado em 2020, quando foram lavradas 403 escrituras de divórcios nos tabelionatos. Com o lançamento da plataforma e-Notariado, em julho de 2020, o serviço ficou mais rápido e acessível para as pessoas que quiserem se divorciar. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Copercitrus tem unidade em São Gotardo

A Coopercitrus (Cooperativa de Produtores Rurais) inaugurou no dia 13 de abril, às 9h, sua unidade de negócios em São Gotardo (MG), especializada no fornecimento de insumos agropecuários, ofertando aos produtores rurais um portfólio completo de produtos, serviços especializados e soluções de tecnologia para as atividades rurais. A unidade abrangerá os municípios de Arapuá, Campos Altos, Carmo do Paranaíba, Cedro do Abaeté, Matutina, Medeiros, Pratinha, Rio Paranaíba, Tapiraí, Tiros e Santa Rosa da Serra. (Folha Patense)

Projovem Urbano retorna a cidade

O Programa Nacional de Inclusão de Jovens, o Projovem Urbano, está de volta a Governador Valadares, depois de cinco anos. Essa é uma oportunidade para aqueles que têm entre 18 e 29 anos e desejam concluir o ensino fundamental. Além disso, os interessados obtêm qualificação profissional em Administração. O programa tem o objetivo de reintegrar os jovens ao processo educacional e criar mais oportunidades no mercado de trabalho, com a possibilidade de ocupar cargos de arquivador, almoxarife, auxiliar administrativo e office-boy/girl. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Lançamento e homenagens no 62º Batalhão

O 62º Batalhão da Polícia Militar realizou uma solenidade para entrega de certificados e medalhas mérito militar grau bronze e para homenagear os policiais militares, que no primeiro trimestre do ano 2022, se destacaram nas modalidades destacamento padrão e destaque operacional do destacamento, destaque administrativo, destaque do Copom, motorista padrão destaque operacional. Também foi realizada a entrega da medalha militar grau bronze, que confere ao policial o devido reconhecimento. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Metodista realiza Conferência Profética

A Igreja Metodista Central em Teófilo Otoni realiza, de 22 a 24 de abril, a Conferência Profética Haifa – A Casa de Ramah, com presença do pastor Orlando Carrafa, pastor da Igreja Metodista Central em Cariacica. Ele disse que tem vivido um movimento profético, um movimento de crescimento qualitativo e quantitativo, e quer contar as suas experiências e ministrar aquilo que Deus quer fazer nesses dias do evento. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Piscicultura na região da Zona da Mata

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig) deu início à comercialização de carpas coloridas no Campo Experimental de Leopoldina, na Zona da Mata. A empresa separou um lote com 1,5 mil alevinos (carpinhas) de 5 a 8 centímetros de comprimento, que serão vendidos no valor de R$0,80 a R$1 a unidade. Os interessados devem comparecer em Leopoldina ou entrar em contato por meio dos canais de atendimento da Epamig. A comercialização de carpas coloridas é um dos resultados das ações do Centro de Referência em Piscicultura Ornamental de Água Doce da Epamig, criado para colaborar com produtores da região. (Folha de Sabará – Sabará)

Cooxupé completa 90 anos

A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé está completando 90 anos de cooperativismo no dia 24 de abril. A estrutura da cooperativa conta com 48 núcleos, filiais e postos de atendimento; um escritório de exportação próprio em Santos; o Complexo Industrial e de Armazenagem Japy, bem como usinas de preparo e demais armazéns. Atualmente, a Cooxupé possui capacidade de preparo de 23 mil sacas por dia e de armazenar mais de 6 milhões de sacas. Além disso, mantém três centros de distribuição de insumos e um Redex – Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação, que traz mais agilidade e segurança nos processos de embarque do café. (Folha Regional – Muzambinho)