UFU tem primeiro IML de animais do país

A Universidade Federal de Uberlândia (UFU) assinou um acordo de cooperação técnica com o Governo de Minas para a elaboração de laudos em animais que foram resgatados, com ou sem vida, nas rodovias que cortam Uberlândia. Com a novidade, o município passa a ter o segundo Instituto Médico Legal (IML) do país e o primeiro a atender, além dos animais domesticáveis, também espécies silvestres. A parceria possibilitará que a Polícia Civil utilize o IML Animal, que está inserido no Hospital Veterinário da UFU, para realização de exames de corpo delito, necrópsia, identificação de carcaça e ossada, entre outras ações. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

JF tem serviço para pessoas com autismo

Em abril, mês de conscientização do autismo no Brasil, serviço especializado em Juiz de Fora comprovam a importância de voltar o olhar para esse público e de celebrar a data. O ambulatório criado pela Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra (Acispes) oferece, desde o ano passado, atendimento gratuito que vem se tornando referência na região. Além disso, as empresas privadas também estão buscando se especializar para atender esse público, como é o caso da Estação dos Barbeiros, que se capacitou nessa vertente em 2019 e apresenta o diferencial de oferecer cortes de cabelo especialmente para os autistas. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Esquadrilha da Fumaça em Ipatinga

Na sequência das comemorações do 58º aniversário de emancipação da cidade, Ipatinga recebeu o Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) da Força Aérea Brasileira, popularmente conhecido como Esquadrilha da Fumaça. A última vez que o grupo esteve em Ipatinga foi há 12 anos. O show de acrobacias aéreas foi realizado graças a uma parceria da administração municipal com a Infraero – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. As performances foram acompanhadas de uma posição privilegiada do Parque Ipanema. (Diário do Aço – Ipatinga)

Manhuaçu tem novo CAPSI

A Prefeitura de Manhuaçu, junto a secretária municipal de Saúde, Ana Lígia de Assis Garcia, entregaram o novo espaço do CAPSI Infantil Crescer. O local fica no centro da cidade, com amplo espaço, e proporcionará mais conforto e possibilitará a ampliação do atendimento aos usuários. A coordenadora do CAPSI, Daiane Guimarães, explicou que com o novo lugar serão ofertados mais serviços aos 160 usuários atendidos pela unidade atualmente. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Cidade inaugura sala de recurso para inclusão de alunos com necessidades especiais

A Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura de Lafaiete, e a direção da escola Municipal Jadir Pinto de Azevedo, inauguraram a Sala de Recurso para Atendimento Educacional Especializado. O nome da sala é em homenagem à educadora “Andreia de Souza dos Santos”, que por anos se dedicou ao ensino, deixando um legado para alunos e profissionais. O objetivo de salas de recurso é promover a inclusão ao oferecer condições de acesso, participação e aprendizagem para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Cidade recebe LIRAa

Começa nesta semana o Levantamento de Índice Rápido de Aedes Aegypti – LIRAa em Varginha. O levantamento consiste em visitar 20% dos quarteirões sorteados pelo programa do Ministério da Saúde onde há focos de mosquito da dengue. O estudo é feito em todo território nacional, em cidades com índice de infestação com mais de 2 mil imóveis. Os agentes de Combate às Endemias, além de tratarem e eliminarem os focos dos imóveis que visitam, também recolhem exemplares das larvas. É feito um formulário contendo endereço, tipo de depósito e quantidade de larvas. (Blog do Madeira – Varginha)

Consórcio realiza o evento

O Consórcio Intermunicipal de Saúde Entre os Vales do Mucuri e Jequitinhonha realizou na semana passada, em Teófilo Otoni o evento Despertando a Liderança Inovadora & Humanizada. Pela manhã, após credenciamento e abertura oficial pela secretária executiva do Consórcio, Giovana Karla Carreiro Marinho Bernardi, e pronunciamentos dos componentes da mesa diretora dos trabalhos, foi ministrada uma palestra com Erika Nahass, voltada para prefeitos e secretários municipais de saúde. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)