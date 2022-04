PM realiza operação em Volta Grande que resulta em prisões e apreensões

A Polícia Militar da 52ª Companhia promoveu, na manhã da última sexta-feira (22), uma operação que objetivava o cumprimento de mandado de buscas e apreensões no sentido de combater o tráfico de drogas, repreensão de furtos e roubos, bem como recuperar objetos furtados dias antes naquele município. Os alvos da operação estavam em dois endereços dos bairros Asa Branca e Bonsucesso.

Contando com o apoio de uma equipe ROCCA do 47º BPM e do cão farejador Yachi, a operação resultou na prisão em flagrante de duas pessoas: W.G.S., sexo masculino, 27 anos, e A.D.S.L, sexo feminino, 19 anos.

Foram apreendidos 17 tabletes de substância semelhante à maconha e seis buchas da mesma substância. Vários produtos sem comprovação de origem e apresentação de documentos fiscais também foram apreendidos – 01 televisor, 02 bicicletas, 01 liquidificador, três aparelhos de celular (marca de modelos diferentes) e R$ 500 em espécie.

O efetivo policial que participou da operação era composto dos seguintes membros:

VP. 21271 – Tem PM João Marcelo, Cb PM Medeiros e Sd PM Cerqueira;

VP. 28025 – Sgt PM Sá, Cb PM Fontes e Cb PM Gomes;

VP. 28013 – Sgt PM Leandro, Sgt PM Cassaro e Sd PM Brender;

TM. 20293 – Cb PM Braga, Cb PM Vivian e CB PM Reinaldo;

Cão Yachi.