Muita música nos finais de semana do clube Independente

O Esporte Clube Independente iniciou 2022 com muita novidade, e continua com vários eventos para o lazer e diversão dos seus associados.

Os finais de semana no Indepa têm sido bastante animados, com a presença de muita gente bonita, seja ao redor das piscinas, nos bares, nos diversos quiosques ou no salão de festas. Além da cerveja gelada e o banho de piscina, o clube tem oferecido aos seus associados finais de semana com música ao vivo.

No, 16 de abril, a Banda Sigma Acústica se apresentou, deixando o final de semana mais animado.

Para o último final de semana, 23 e 24 de abril, a música ficou por conta da cantora carmense Jade Moura (no sábado) e a dupla Paulo Miguel e Anderson Lima (no domingo).

Ainda do último sábado: a cantora Jade Moura, fez um registro fotográfico junto com a cantora Leiliane Ribeiro e amigas.

A diretoria do Esporte Clube Independente, capitaneada por Guilherme Sydio, já adiantou a programação para a primeira quinzena de maio. Confiram abaixo:

No dia primeiro, data comemorativa pelo Dia do Trabalhador, a boa música ficará por conta do cantor Dé – Teclado e Voz.

Para o domingo, 08 de maio, Dia das Mães, o show será com a dupla Gleicy e Acácio. A cantora além-paraibana, Gleicy Cunha, soltará sua inconfundível voz em homenagem às mamães que se fizerem presentes no Indepa.