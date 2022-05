Clientes do MiniCash agora vão ter cartão de crédito com muitas facilidades

O MiniCash – Atacado & Varejo, de Além Paraíba, acaba de criar para seus clientes uma grande novidade que irá facilitar a vida de todos na hora de realizar suas compras. Essa novidade é o Cartão de Crédito MiniCash – a Sua escolha inteligente.

Com o novo Cartão de Crédito MiniCash, o cliente terá mais benefícios e ainda vai poder parcelar em 3 vezes, sem juros, a sua compra, com até 45 dias para começar a pagar.

Para fazer o Cartão de Crédito MiniCash – a sua escolha inteligente- é só entrar em contato através do Whatsapp, pelo número: (12) 2136-0100

Tudo é resolvido sem precisar sair de casa e nem esperar chegar.

É muita facilidade !

Peça seu cartão pelo Whatsapp e use com o “DM App” assim que seu cadastro for aprovado.