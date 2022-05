Uso de máscaras em locais fechados não será mais obrigatório em Minas

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou que o uso de máscara não será mais obrigatório em todo o estado a partir de 1º de maio. Juiz de Fora, no entanto, segue com os protocolos sanitários estabelecidos pela Prefeitura (PJF).

No Estado, a publicação nas redes sociais do governador confirmou que o uso não será mais compulsório em nenhum local fechado. Zema atribuiu a decisão à ampliação da imunização contra a Covid-19, definida por ele como a “maior operação de vacinação da história de Minas”. O decreto, no entanto, ainda não foi publicado no Diário Oficial do Estado. “Depois de mais de dois anos de pandemia, o sorriso dos mineiros poderá de novo ser mostrado pra todo o mundo”, escreveu o governador em sua conta no Twitter.

Uso de máscaras em locais fechados já não é obrigatório em JF há quase um mês

Desde 4 de abril, o Município determinou que o uso dos equipamentos só é necessário em salas de aula (exceto aulas de educação física), estabelecimentos de saúde, transporte público, escolar ou por aplicativo, como táxis e similares, e elevadores.

