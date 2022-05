Procon autua duas agências bancárias por demora no atendimento

Procon autua duas agências bancárias

O Procon Poços de Caldas promoveu ontem, 25, uma fiscalização nas agências bancárias da área central a fim de verificar o cumprimento do tempo de espera para atendimentos nos caixas, conforme determinado pela lei municipal 8.665/2010. No ato, foram autuadas duas agências bancárias, por descumprir o tempo máximo de 30 minutos para atendimento após feriado prolongado. A multa, de R$ 24.700, 00 cada, definida pela lei municipal, será revertida ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. O Procon não informou o nome das agências autuadas. (Jornal da Cidade – Poços de Caldas)

Servidores de Saúde terão reajuste

Os trabalhadores da rede municipal de Saúde em Uberlândia terão um reajuste salarial de 10% em 2022. De acordo com a Prefeitura, 7,1 mil colaboradores das unidades administradas pelas organizações sociais Missão Sal da Terra e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) serão beneficiados com a recomposição retroativa a março deste ano, já no próximo pagamento. A medida será possível uma vez que o Município determinou a ampliação de 6,5% para 10% do percentual destinado aos pagamentos ligados a recursos humanos na Saúde dentro do orçamento municipal em 2022. (Diário de Uberlândia – Uberlândia)

Trabalho vai recompor a vegetação

Cerca de 900 mudas de espécies nativas e atrativas da avifauna foram plantadas no entorno do câmpus da Universidade Federal de Lavras (UFLA), em São Sebastião do Paraíso. A recomposição florestal foi iniciada em uma área atualmente ocupada por pastagem e faz parte da pesquisa “Compensação da fertilização de base em mudas produzidas em tubetes”. O trabalho é realizado pela doutoranda do Programa de Pós-graduação em Engenharia Florestal da UFLA Marileydy Martinez Hernandez. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Itabirito doa notebooks para rede escolar

A Prefeitura realizou a entrega de notebooks aos professores de escolas municipais. Ao todo, serão distribuídos aos profissionais 387 equipamentos. Outros 113 serão destinados a projetos da Secretaria de Educação. “Trata-se de um dia muito importante para a Educação de Itabirito. Entregar esses notebooks no qual os professores prepararão aulas e interagir com os alunos é motivo de alegria. É um grande passo que Itabirito dá na Educação, ampliando a capacidade de os professores levarem ensino de qualidade a todas as crianças da nossa cidade”, destaca o prefeito Orlando Caldeira. (O Liberal – Ouro Preto)

Governo e MP assinam acordo

O governador Romeu Zema participou,na sede do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), em Belo Horizonte, da assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para regularização fundiária e implantação do plano de manejo do Parque Estadual de Serra Nova e Talhado, localizado no Norte de Minas. O acordo assinado tem o objetivo de regularizar 13 mil hectares, com investimentos de R$ 37 milhões. Além disso, será criada uma infraestrutura para que o parque possa atrair mais visitantes, com orçamento de R$ 5 milhões. Serão construídas duas portarias, uma área de visitação e uma área administrativa. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Tarifas da Área Azul têm reajuste

A Área Azul, estacionamento rotativo pago de veículos de Juiz de Fora, com 2.074 vagas, passa a operar com valores atualizados.. Em decreto publicado em Atos do Governo, a tarifa para carros foi reajustada de R$ 2,45 para R$ 2,70 e, para motocicletas, subiu de R$ 1,20 para R$ 1,30. As novas taxas passam a valer cinco dias úteis após a publicação do decreto, de acordo com o texto. Os valores não passavam por alterações desde 2019. Naquele ano, os custos foram reajustados em 6,52% para automóveis e 4,34% para motocicletas, passando a valer, respectivamente, R$ 2,45 e R$ 1,20. Agora, os reajustes são maiores: foram 10,2% de aumento no estacionamento rotativo de carros e 8,3% no de motos. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Auxílio “Recupera Minas” em Valadares

Cadastrados nos CRAS em fevereiro e março devem apresentar documentos em dias, horários e locais determinados para receberem auxílio do “Recupera Minas”. A Prefeitura de Valadares, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), iniciará o processo para recebimento do auxílio do Programa “Recupera Minas”. A ação foi criada após força-tarefa do Estado para mapear danos causados pelas chuvas. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)